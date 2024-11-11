Масло и подсолнечное масло — ключевые источники витамина Е

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Витамин Е — один из важнейших элементов для поддержания здоровья организма. Он не только поддерживает красоту кожи и волос, но и участвует в важных процессах, таких как улучшение эластичности сосудов, предотвращение образования тромбов и регуляция свертываемости крови.

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Лидером по содержанию витамина Е считается масло зародышей пшеницы: всего 100 г этого масла содержит более семи суточных норм витамина Е.

Однако, как отмечает врач и телеведущая Елена Малышева, достаточное количество витамина Е можно получить и из более доступных продуктов. Например, три столовые ложки подсолнечного масла обеспечат дневную норму витамина Е. Об этом специалист рассказала в программе "Жить здорово".

Недостаток витамина Е может привести к серьёзным последствиям для здоровья. В частности, дефицит этого витамина увеличивает риск дегенерации мозга и деменции, а также может стать причиной инфарктов и инсультов.

Уточнения

Витами́н E — группа природных соединений - производных токола. Важнейшими соединениями являются токоферолы и токотриенолы. Все соединения группы жирорастворимы.



