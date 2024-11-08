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Огурцы по-польски за 5 минут: попробуйте новый вкус

1:13
Еда

У поляков есть блюдо под названием "еврейская огуречная закуска", которое многие наши кулинары знают как "огурцы по-польски за 5 минут". Говорят, оно не только быстро готовится, но и очень вкусное!

Огурцы по-польски за 5 минут: попробуйте новый вкус
Фото: commons.wikimedia.org by US Embassy Canada, CC BY 2.0

Как готовить? Огурцы нарезают кружочками, примерно по сантиметру толщиной, базилик и укроп измельчают.

В воду добавляют растительное масло, сахар, соль, черный молотый перец, немного перца чили, горчицу в зернах, уксус и чеснок, пропущенный через пресс.

Огурцы, укроп и базилик заливают маринадом, накрывают крышкой и дают настояться. Уже через пару часов закуска будет готова, а на следующий день станет ещё вкуснее.

Для рецепта потребуется около 500 г огурцов, 30 мл растительного масла, 40 мл воды, 2 чайные ложки сахара, 1 чайная ложка соли, полчайной ложки молотого черного перца, укроп и базилик, 3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка горчицы в зернах, щепотка молотого перца чили и 1 столовая ложка 9%-го уксуса.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

 

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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