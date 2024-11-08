Секреты рассыпчатого риса: как избежать каши

Если вы решили использовать кипяток для приготовления риса, не удивляйтесь, что вместо рассыпчатого блюда у вас получилась каша, где зернышки слиплись. Чтобы ваши усилия при готовке плова не были напрасны, важно помнить несколько простых правил.
Перед приготовлением обязательно промойте рис в нескольких водах, чтобы избавиться от крахмала — именно он превращает рис в кашеобразную массу.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
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