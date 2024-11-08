Секреты рассыпчатого риса: как избежать каши

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы решили использовать кипяток для приготовления риса, не удивляйтесь, что вместо рассыпчатого блюда у вас получилась каша, где зернышки слиплись. Чтобы ваши усилия при готовке плова не были напрасны, важно помнить несколько простых правил.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

Используйте чистый рис

Перед приготовлением обязательно промойте рис в нескольких водах, чтобы избавиться от крахмала — именно он превращает рис в кашеобразную массу.

Наливать воду правильно

Во-первых , для рассыпчатого риса используйте только холодную воду. Заливайте её в казан тоже холодной, и промывайте рисовые зерна так же в холодной воде.

, для рассыпчатого риса используйте только холодную воду. Заливайте её в казан тоже холодной, и промывайте рисовые зерна так же в холодной воде. Во-вторых, важно, как вы заливаете воду. Лейте её аккуратно по стенке казана, чтобы уровень воды оказался на два пальца выше уровня риса.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.



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