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Секреты рассыпчатого риса: как избежать каши

0:51
Еда

Если вы решили использовать кипяток для приготовления риса, не удивляйтесь, что вместо рассыпчатого блюда у вас получилась каша, где зернышки слиплись. Чтобы ваши усилия при готовке плова не были напрасны, важно помнить несколько простых правил.

Секреты рассыпчатого риса: как избежать каши
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

Используйте чистый рис

Перед приготовлением обязательно промойте рис в нескольких водах, чтобы избавиться от крахмала — именно он превращает рис в кашеобразную массу.

Наливать воду правильно

  • Во-первых, для рассыпчатого риса используйте только холодную воду. Заливайте её в казан тоже холодной, и промывайте рисовые зерна так же в холодной воде.
  • Во-вторых, важно, как вы заливаете воду. Лейте её аккуратно по стенке казана, чтобы уровень воды оказался на два пальца выше уровня риса.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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