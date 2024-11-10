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Сахар и белый хлеб в рационе: как включить их без вреда для здоровья

1:29
Еда

Ограничения в питании необходимы, но диетолог Зоя Богданова предупреждает: не стоит демонизировать всю еду. Она объяснила, как рафинированные продукты могут быть вредными, но также отметила их возможные преимущества.

Сахар и белый хлеб в рационе: как включить их без вреда для здоровья
Фото: Adobe Stock by timolina, PDM

Рафинированные продукты часто обвиняют в ожирении и называют одним из главных источников проблем со здоровьем. Эти продукты, прошедшие полную обработку, теряют значительную часть питательных веществ, таких как клетчатка. К ним относятся белый хлеб, сахар, белый рис, макароны и выпечка.

Основной вред рафинированных продуктов заключается в быстром поступлении сахара в кровь, поскольку клетчатка отсутствует. Это вызывает резкий скачок инсулина, что способствует отложению жира в организме.

Тем не менее, Богданова отмечает, что не стоит полностью исключать такие продукты из рациона. Они могут быстро утолить голод, и если не превышать рекомендованное количество, сахар, белый хлеб и макароны можно включать в питание. При активном образе жизни потребленные калории быстрее сжигаются, а не накапливаются.

Однако при малоподвижном образе жизни злоупотребление рафинированными продуктами не рекомендуется, особенно людям старше 35-40 лет. В этом возрасте начинается естественное уменьшение мышечной массы, и организму требуется меньше глюкозы.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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