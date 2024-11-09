Как приготовить малиновый кисель из варенья: рецепт для осени и зимы

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Настоящий малиновый кисель — это тёплое напоминание о лете в холодные осенние и зимние дни. Кулинары поделились простым рецептом, как приготовить этот согревающий напиток из малинового варенья.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers, PDM

Для приготовления киселя вам потребуется всего несколько ингредиентов: 4 ст. л. малинового варенья, 2,5 ст. л. кукурузного крахмала, 1 ст. л. сахара, 1 литр воды и 120 мл воды для разведения крахмала.

Начните с того, что протрите варенье через сито или марлю, чтобы получить однородное пюре без косточек. Затем разведите крахмал в небольшом количестве холодной воды и оставьте настаиваться на 15 минут.

В кастрюле смешайте ягодное пюре и 1 литр воды, доведите до кипения. После появления пузырьков подержите смесь на огне ещё 5 минут, затем уменьшите нагрев.

Аккуратно влейте в сироп разведённый крахмал, тщательно перемешайте и прогрейте напиток ещё минуту. Снимите кастрюлю с огня. Кисель можно подавать как горячим, так и охлаждённым — на ваш вкус.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.



