Полезные свойства холодца: как любимое блюдо укрепляет здоровье

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодец вызывает полярные мнения: кто-то его обожает, кто-то не выносит. Диетолог Марият Мухина, тем не менее, встала на сторону поклонников этого блюда, отмечая его многочисленные преимущества для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0

По словам врача, холодец — это не только питательная закуска, но и ценный источник полезных веществ. Регулярное употребление этого блюда (по 100-150 граммов несколько раз в неделю) может принести заметные положительные изменения в организме.

Холодец способствует укреплению суставов. Основу блюда — мясной бульон — отличает высокое содержание коллагена, который важен для тканей, кожи, волос и ногтей. Кроме того, в составе блюда есть глюкозамин и хондроитин, которые помогают уменьшить симптомы остеоартрита и других заболеваний. При этом стоит использовать нежирные сорта мяса, так как они менее калорийны.

Польза холодца распространяется и на пищеварение. Желатин в его составе нормализует стул и укрепляет слизистые оболочки ЖКТ. А добавление в бульон овощей и специй — таких как чеснок, лук, перец и зелень — делает блюдо полезным для иммунной системы.

Мухина также отметила, что традиционный русский холодец сытный, быстро готовится и долго хранится.

Уточнения

Холоде́ц — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса. Известен с XVI века. В русской кухне является популярной холодной закуской на праздничном столе.

