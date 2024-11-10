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Опасности родниковой воды: предупреждение Роспотребнадзора

1:00
Еда

Вода из природных источников всегда считалась самой чистой и вкусной — многие литературные и киногерои жадно пьют родниковую воду, восхищаясь её свежестью. Однако специалисты Роспотребнадзора предупреждают: лучше избегать ключей.

Опасности родниковой воды: предупреждение Роспотребнадзора
Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

Представители ведомства напоминают, что пить воду из родников рискованно. Качество этой воды не проходит регулярную проверку и особенно подвержено загрязнениям.

Например, в период паводков в родниковую воду попадают все загрязнения, скопившиеся в снежных массах за зиму. Из-за отсутствия контроля любой человек, решивший попробовать такую воду, может случайно заразиться и оказаться в больнице, предостерегают эксперты.

Родниковую воду не рекомендуется использовать не только для питья, но и для мытья рук, лица, посуды или продуктов питания. Такая близость к природе может привести к самым неожиданным последствиям.

Уточнения

Родники — источники воды.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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