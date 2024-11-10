Готовим соленую скумбрию без хлопот: советы и рецепты

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Соленая скумбрия отлично сочетается с вареной или жареной картошкой, создавая беспроигрышное блюдо. Как же приготовить такую рыбу быстро и полезно?

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Первый шаг — выбор скумбрии. Опытные кулинары советуют брать целые, упругие тушки с блестящей кожурой, без пятен и мутных глаз. Идеально подойдет крупная рыба весом от 300 г — мелкая после засолки может оказаться суховатой. Можно использовать как свежую, так и свежезамороженную рыбу. Чем мельче нарезаны кусочки рыбы, тем быстрее она просолится. Маленькие филе будут готовы уже через 2 часа.

Для домашней засолки скумбрии вам понадобятся: 4 скумбрии, 2 луковицы, 2 ч. л. соли, 1,5 ч. л. сахара, 1 ч. л. прованских трав, 0,5 ч. л. черного перца, 2 лавровых листа и 2 бутона гвоздики. Сначала выпотрошите рыбу, удалите голову и хвост. Филе отделите от костей и нарежьте на небольшие кусочки.

В отдельной посуде смешайте соль, сахар, прованские травы, перец и измельченную гвоздику. Лук нарежьте кольцами и выложите вместе с лавровым листом на дно полуторалитровой банки. Присыпьте этот слой смесью специй и добавьте слой рыбы. Повторяйте слои до наполнения банки.

Закройте банку крышкой и уберите в холодильник на 1 час. Затем переверните банку и оставьте ещё на час.

Готовую скумбрию подавайте с кольцами лука из банки и любимым гарниром. Хранить рыбу можно в пластиковой, стеклянной или эмалированной посуде в холодильнике.

Уточнения

Ску́мбрии — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном. Максимальная длина тела — 64 см, средняя — 30 см. Тело веретенообразное, покрыто мелкой циклоидной чешуёй.

