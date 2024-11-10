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Чем закусить шампанское и вино на Новый год: советы врача

1:20
Еда

Шампанское традиционно ассоциируется с новогодними праздниками, а тихое сухое вино становится всё более популярной альтернативой, рекомендуемой врачами для праздничного стола. Если выбор напитка для встречи Нового года уже сделан, то с закусками к нему ещё стоит определиться. Терапевт Елена Мановска рассказала, какие продукты лучше всего сочетаются с алкоголем.

Чем закусить шампанское и вино на Новый год: советы врача
Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, PDM

Специалисты настоятельно рекомендуют избегать употребления алкоголя на пустой желудок. Для замедления всасывания алкоголя важно предварительно поесть и правильно подобрать закуски для самого застолья.

Елена Мановска советует сочетать шампанское и тихие вина с морепродуктами, фруктами, мягкими сырами и деликатесной выпечкой. Эти нейтральные закуски сохраняют вкус напитков, помогая при этом снизить негативное воздействие алкоголя на организм.

Однако от традиционных новогодних блюд, таких как салаты с майонезом, колбасы, соленья, копчёности и десерты, лучше отказаться. Они слишком калорийны, а алкоголь, как известно, усиливает аппетит, что может привести к перееданию. Кроме того, такие закуски могут усугубить похмелье на следующий день, предупредила Мановска.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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