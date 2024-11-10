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Как мороженое помогает успокоить воспалённое горло

1:09
Еда

Может ли мороженое облегчить боль в горле? Врач общей практики Сергей Алендеев поделился советами, как превратить это лакомство в эффективное средство для снятия боли.

Как мороженое помогает успокоить воспалённое горло
Фото: alegriphotos.com by Unknown author is licensed under Free Art License

Обычно боль в горле связывают с переохлаждением — она может появиться после разговора на морозе или из-за недостаточно тёплой одежды. Однако на самом деле воспаление в горле вызывается не холодом, а вирусной или бактериальной инфекцией.

Сергей Алендеев объясняет, что в таком случае мороженое может послужить действенным способом облегчить боль. Он отметил, что мороженое оказывает эффект, похожий на ледяной компресс: холод помогает снизить местную температуру, успокаивает воспаленные ткани и замедляет передачу болевых сигналов, работая как местная анестезия.

"Обезболивающий эффект здесь связан с активацией рецепторов", — пояснил врач.

А вот горячих напитков и блюд, таких как чай и суп, врач советует избегать в период обострения боли в горле, так как они могут еще больше повредить слизистую и усилить болевые ощущения.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Как мороженое помогает успокоить воспалённое горло
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