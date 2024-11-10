Как мороженое помогает успокоить воспалённое горло

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Может ли мороженое облегчить боль в горле? Врач общей практики Сергей Алендеев поделился советами, как превратить это лакомство в эффективное средство для снятия боли.

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Обычно боль в горле связывают с переохлаждением — она может появиться после разговора на морозе или из-за недостаточно тёплой одежды. Однако на самом деле воспаление в горле вызывается не холодом, а вирусной или бактериальной инфекцией.

Сергей Алендеев объясняет, что в таком случае мороженое может послужить действенным способом облегчить боль. Он отметил, что мороженое оказывает эффект, похожий на ледяной компресс: холод помогает снизить местную температуру, успокаивает воспаленные ткани и замедляет передачу болевых сигналов, работая как местная анестезия.

"Обезболивающий эффект здесь связан с активацией рецепторов", — пояснил врач.

А вот горячих напитков и блюд, таких как чай и суп, врач советует избегать в период обострения боли в горле, так как они могут еще больше повредить слизистую и усилить болевые ощущения.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

