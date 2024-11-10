Хранение икры без ошибок: советы для гурманов на праздники

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, дала рекомендации по правильному выбору и хранению красной икры.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, CC BY-SA 4.0

Покупка икры задолго до праздников — хорошая идея, чтобы сэкономить время и деньги. Однако, если вы решили приобрести деликатес в последние дни перед Новым годом, лучше следовать советам специалиста.

"Эти простые правила помогут сохранить красную икру до праздников и позволят дольше наслаждаться её вкусом", — отметила Ирина Лялина.

Лялина подчеркнула, что в составе качественной красной икры должны присутствовать только два компонента: сама икра и соль. Наличие других добавок должно вызывать настороженность. Также важно, чтобы банка была герметично закрыта, без вздутий и повреждений.

Хранить икру лучше всего в прохладном и темном месте при температуре от +3°C до +5°C, например, в холодильнике. Если банку уже открыли, её нужно обязательно накрывать крышкой, чтобы икра не теряла влагу и не впитывала посторонние запахи. Икру, хранящуюся в металлической таре, лучше переложить в стеклянную емкость.

Во время застолья, по совету Лялиной, икру следует накладывать из ёмкости чистой ложкой или ножом, чтобы избежать попадания пыли и микробов.

Уточнения

Деликате́с — это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре. Независимо от местных предпочтений, такой ярлык, как правило, распространён по всему региону.

