Новогодний стол без лишних калорий: что заменить, чтобы не навредить фигуре

Нутрициолог и диетолог Антонина Музыченко поделилась рекомендациями, как сделать новогодний стол менее калорийным.
В праздничные дни можно позволить себе расслабиться, но важно помнить о том, что и в каком количестве мы едим, чтобы избежать негативных последствий для фигуры и здоровья.
Одними из самых "калорийных бомб" на новогоднем столе считаются горячие мясные блюда, такие как жареная или запечённая свинина. Музыченко советует заменить её на более диетические варианты — курицу или индейку.
Обычные гарниры, такие как белый рис и картофель, лучше отложить для других дней. На Новый год предпочтительно подать менее калорийные гарниры, например, бурый рис, батат или запечённые бобовые.
Майонез, который часто используется в праздничных салатах, можно заменить на домашний соус из сметаны или йогурта с добавлением горчицы.
Для напитков нутрициолог рекомендует отказаться от магазинных соков и других готовых напитков, заменив их на морсы или обычную воду, в которую можно добавить мяту, лимон или огурец для вкуса.
Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.