Новогодний стол без лишних калорий: что заменить, чтобы не навредить фигуре

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Нутрициолог и диетолог Антонина Музыченко поделилась рекомендациями, как сделать новогодний стол менее калорийным.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

В праздничные дни можно позволить себе расслабиться, но важно помнить о том, что и в каком количестве мы едим, чтобы избежать негативных последствий для фигуры и здоровья.

Одними из самых "калорийных бомб" на новогоднем столе считаются горячие мясные блюда, такие как жареная или запечённая свинина. Музыченко советует заменить её на более диетические варианты — курицу или индейку.

Обычные гарниры, такие как белый рис и картофель, лучше отложить для других дней. На Новый год предпочтительно подать менее калорийные гарниры, например, бурый рис, батат или запечённые бобовые.

Майонез, который часто используется в праздничных салатах, можно заменить на домашний соус из сметаны или йогурта с добавлением горчицы.

Для напитков нутрициолог рекомендует отказаться от магазинных соков и других готовых напитков, заменив их на морсы или обычную воду, в которую можно добавить мяту, лимон или огурец для вкуса.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

