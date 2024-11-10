Арбуз к Новому году: секреты сохранения свежести до зимних праздников

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Арбузы не обязательно употреблять сразу после покупки — они могут храниться месяцами при соблюдении определённых условий. По словам диетолога Анастасии Тараско, целый арбуз, без повреждений и признаков порчи, может оставаться свежим от 4 до 6 месяцев. Главное — создать для него подходящую среду хранения.

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Для долгого хранения арбуз должен быть чистым, без следов гниения, неприятного запаха и влаги на коре. Чтобы сохранить августовский урожай до зимы, арбуз следует держать в чистом, хорошо проветриваемом помещении. В условиях жары ягода быстро портится, и её употребление может привести к отравлению, напомнила Тараско.

При выборе арбуза диетолог рекомендует обращать внимание на его чистоту, целостность, однородную окраску, умеренный блеск и сухую плодоножку. Эти характеристики указывают на зрелость плода.

"Мякоть должна быть красной, сочной, нежной, без признаков слизи, сладкой на вкус, а семена — зрелыми, чёрного или коричневого цвета", — добавила специалист.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Является экспертом в области питания.

