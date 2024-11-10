Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проверенные методы для восстановления плодородия грунта
В Минздраве РФ сообщили о росте ранней выявляемости рака
Канцерогены вокруг нас: как вещества и вирусы повышают риск развития рака
Лёва* из Би-2 рассказал свой страшный сон о Москве
Обзор заболеваний коры яблонь и эффективные способы их лечения
Как легко получить рельефный пресс с помощью простых упражнений
Как скандинавская ходьба поменяет ваше здоровье и самочувствие
Эти автозапчасти чаще всего подделывают — будьте внимательны
Россия активно экспортирует лекарственные препараты в страны Африки

Арбуз к Новому году: секреты сохранения свежести до зимних праздников

1:12
Еда

Арбузы не обязательно употреблять сразу после покупки — они могут храниться месяцами при соблюдении определённых условий. По словам диетолога Анастасии Тараско, целый арбуз, без повреждений и признаков порчи, может оставаться свежим от 4 до 6 месяцев. Главное — создать для него подходящую среду хранения.

Арбуз к Новому году: секреты сохранения свежести до зимних праздников
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Для долгого хранения арбуз должен быть чистым, без следов гниения, неприятного запаха и влаги на коре. Чтобы сохранить августовский урожай до зимы, арбуз следует держать в чистом, хорошо проветриваемом помещении. В условиях жары ягода быстро портится, и её употребление может привести к отравлению, напомнила Тараско.

При выборе арбуза диетолог рекомендует обращать внимание на его чистоту, целостность, однородную окраску, умеренный блеск и сухую плодоножку. Эти характеристики указывают на зрелость плода.

"Мякоть должна быть красной, сочной, нежной, без признаков слизи, сладкой на вкус, а семена — зрелыми, чёрного или коричневого цвета", — добавила специалист.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Является экспертом в области питания.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Авто
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой Аудио 
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Авто
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя Аудио 
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Еда и рецепты
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Кто очарован новым президентом США. Верить мирным лозунгам Трампа — нелепо и опасно Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Последние материалы
Эти автозапчасти чаще всего подделывают — будьте внимательны
Россия активно экспортирует лекарственные препараты в страны Африки
Прячут ли страусы голову в песок: Миф которому уже 2000 лет
Выяснилось, сколько красного мяса требуется человеку в неделю
Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев
Красная икра на Новый год: что нужно знать о её выборе
Загадочные круги Венеры: ученые раскрывают тайны тессер и их необычного происхождения
Врач-эндокринолог оценила чудо-препарат худеющей актрисы Марии Кожевниковой
Как спасти почву в теплице и восстановить её плодородие
Как уберечь руки в боксе? Полное руководство по выбору и уходу за перчатками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.