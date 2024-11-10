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Красная икра на Новый год: что нужно знать о её выборе

1:28
Еда

Красная икра уже давно стала неотъемлемой частью новогоднего стола. С приближением праздников многие делают запасы этого деликатеса заранее. Как же выбрать качественную икру и избежать покупки подделки по высокой цене? 

Красная икра на Новый год: что нужно знать о её выборе
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

В продаже можно найти икру разных видов рыбы: форели, кижуча, нерки, кеты, горбуши и чавычи.

Специалисты подчеркивают: одним из главных признаков качества икры является её цвет. Например, икра горбуши варьируется от бледно- до ярко-оранжевой, кета имеет темно-оранжевый оттенок, икра форели отличается красным цветом, а нерка — темно-красным.

Размер икринок также важен: у форели они мелкие — всего 2-3 мм, у кеты — около 5-6 мм, у горбуши — 4-5 мм, а у нерки — до 4 мм. Качественная икра должна быть целой и без пленок.

Классический состав икры — это сами икринки, соль и растительное масло, чаще всего подсолнечное. Однако производители могут добавлять консерванты, такие как Е211 или сорбиновую кислоту, чтобы продлить срок хранения и повысить устойчивость к изменению температуры и влажности.

Обратите внимание на дату и место производства: специалисты рекомендуют выбирать икру, произведённую на Сахалине или Камчатке.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых пород рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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