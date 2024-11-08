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Новогодний салат с апельсинами с оригинальной подачей, которая удивит всех гостей

0:55
Еда

Рецепт приготовления

Сначала подготовьте апельсины. Возьмите 3 больших фрукта. Разрежьте каждый из них чуть выше центра зигзагообразной линией. Снимите верхушку и удалите мякоть, разрезав ее, положите мякоть в салатник.

Новогодний салат с апельсинами с оригинальной подачей, которая удивит всех гостей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Возьмите большой огурец и порежьте его на небольшие кубики, переложите его к апельсину. Куриное филе отварите и нарежьте на маленькие кусочки. Не забудьте посолить воду перед варкой.

Положите мясо в салатник, посолите салат по вкусу и добавьте майонез. Тщательно перемешайте ингредиенты. Теперь возьмите заготовки апельсинов и начините их салатом. Когда разложите начинку, закройте апельсины крышечкой из апельсиновой кожуры.
 
Салат получается легким и вкусным. Гостям понравится его интересная подача.

 

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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