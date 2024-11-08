Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать штрафа при объезде ямы на дороге: советы юриста
Красота на вашем подоконнике! Секреты выращивания немантатуса
Как новое исследование ДНК изменила наши представления о трагедии Помпей
Японские авто в России: топовые марки и самые востребованные модели
Как изменятся расходы на отдых с введением турналога в России
Стареющая собака: как обеспечить ей должный уход и внимание
Избавьтесь от трещин на губах всего за одну ночь с нашим рецептом маски
Фитнес: модель здорового образа жизни
Вика Цыганова поддержала идею ограничить гонорары звёзд в сегодняшней ситуации

Получаются красивые, целенькие, с прозрачным маринадом: закрываем волшебные маринованные помидорчики

1:35
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом вкусных и ароматных маринованных помидоров с семенами горчицы и укропом. Этот простой и быстрый способ заготовки томатов на зиму станет отличным дополнением к вашему столу, помидорчики не лопаются, остаются целыми, упругими, а маринад — прозрачным.

Получаются красивые, целенькие, с прозрачным маринадом: закрываем волшебные маринованные помидорчики
Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Pavanello, Milano, CC BY 3.0

Вот рецепт маринованных помидоров с семенами горчицы. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • помидоры — 1 кг;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • лавровый лист — 2-3 штуки;
  • чёрный перец горошком — 10 штук;
  • семена укропа — 1 чайная ложка;
  • сухой укроп;
  • вода — 1 литр;
  • соль — 2 столовые ложки;
  • сахар — 1 столовая ложка;
  • уксус 9% — 50 мл;
  • семена горчицы — 1 чайная ложка.

Приготовление:

  1. Подготовьте банки и крышки, простерилизовав их кипятком с содой или паром.
  2. На дно банок выложите семена укропа и сухой укроп, лавровый лист и чеснок.
  3. Заполните банки помидорами, чередуя их с чёрным перцем горошком.
  4. Приготовьте маринад: в кастрюле смешайте воду, соль, сахар и уксус.
  5. Доведите до кипения, добавьте семена горчицы и снимите с огня.
  6. Залейте горячим маринадом помидоры в банках и закройте крышками.
  7. Переверните банки вверх дном, укутайте тёплым одеялом и оставьте остывать.

Храните маринованные помидоры в прохладном и тёмном месте.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).
 

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Садоводство, цветоводство
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму Аудио 
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство
Садоводство, цветоводство
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство Аудио 
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Садоводство, цветоводство
Как быстро и без усилий убрать пни с участка Аудио 
Популярное
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу

Для продления жизни банного веника важно запаривать его правильно — от замачивания до прогрева над камнями.

Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Ветеринар рассказала, каким породам собак можно жить на улице
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство
Тайна мандариновой кожуры: как превратить отходы в полезное средство
Последние материалы
Как изменятся расходы на отдых с введением турналога в России
Стареющая собака: как обеспечить ей должный уход и внимание
Избавьтесь от трещин на губах всего за одну ночь с нашим рецептом маски
Получаются красивые, целенькие, с прозрачным маринадом: закрываем волшебные маринованные помидорчики
Фитнес: модель здорового образа жизни
Вика Цыганова поддержала идею ограничить гонорары звёзд в сегодняшней ситуации
Как приготовить салат с языком и гранатом для праздничного стола
Комиссия ЮНЕСКО рекомендует саке для включения в список нематериального культурного наследия Японии
Лапник как укрывной материал: преимущества и подводные камни
Правда о супе: не всегда полезен для желудка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.