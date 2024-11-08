Получаются красивые, целенькие, с прозрачным маринадом: закрываем волшебные маринованные помидорчики

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом вкусных и ароматных маринованных помидоров с семенами горчицы и укропом. Этот простой и быстрый способ заготовки томатов на зиму станет отличным дополнением к вашему столу, помидорчики не лопаются, остаются целыми, упругими, а маринад — прозрачным.
Вот рецепт маринованных помидоров с семенами горчицы. Вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление:
Храните маринованные помидоры в прохладном и тёмном месте.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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