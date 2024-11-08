Получаются красивые, целенькие, с прозрачным маринадом: закрываем волшебные маринованные помидорчики

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом вкусных и ароматных маринованных помидоров с семенами горчицы и укропом. Этот простой и быстрый способ заготовки томатов на зиму станет отличным дополнением к вашему столу, помидорчики не лопаются, остаются целыми, упругими, а маринад — прозрачным.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Pavanello, Milano, CC BY 3.0

Вот рецепт маринованных помидоров с семенами горчицы. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

помидоры — 1 кг;

чеснок — 3-4 зубчика;

лавровый лист — 2-3 штуки;

чёрный перец горошком — 10 штук;

семена укропа — 1 чайная ложка;

сухой укроп;

вода — 1 литр;

соль — 2 столовые ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

уксус 9% — 50 мл;

семена горчицы — 1 чайная ложка.

Приготовление:

Подготовьте банки и крышки, простерилизовав их кипятком с содой или паром. На дно банок выложите семена укропа и сухой укроп, лавровый лист и чеснок. Заполните банки помидорами, чередуя их с чёрным перцем горошком. Приготовьте маринад: в кастрюле смешайте воду, соль, сахар и уксус. Доведите до кипения, добавьте семена горчицы и снимите с огня. Залейте горячим маринадом помидоры в банках и закройте крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте тёплым одеялом и оставьте остывать.

Храните маринованные помидоры в прохладном и тёмном месте.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).





Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



