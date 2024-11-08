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Вам больше не придётся его выбрасывать: секретный способ сохранить чеснок до весны

1:03
Еда

Каждый год многие сталкиваются с проблемой испорченного чеснока после зимы, и вынуждены его выбрасывать. Однако есть необычный способ хранения чеснока, который позволяет сохранять его до весны. Этот метод использовался ещё в советские времена.

Вам больше не придётся его выбрасывать: секретный способ сохранить чеснок до весны
Фото: commons.wikimedia.org by User:Nino Barbieri, CC BY-SA 3.0

Суть метода заключается в следующем: головки чеснока помещают в капроновые колготки и подвешивают в погребе к потолку таким образом, чтобы они не соприкасались с полом. Это обеспечивает отличную вентиляцию, предотвращает гниение и появление плесени.

Кроме этого, для успешного хранения чеснока необходимо соблюдать три основных правила:

  • Отбирать только здоровые головки чеснока без видимых повреждений.
  • Обеспечить оптимальные условия хранения: влажность воздуха 50-70 % и температуру +16 °C для ярового чеснока и не выше +5 °C для озимого.
  • Хранить чеснок в тёмном помещении, чтобы замедлить активность грибков и насекомых.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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