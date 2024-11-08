Вам больше не придётся его выбрасывать: секретный способ сохранить чеснок до весны

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый год многие сталкиваются с проблемой испорченного чеснока после зимы, и вынуждены его выбрасывать. Однако есть необычный способ хранения чеснока, который позволяет сохранять его до весны. Этот метод использовался ещё в советские времена.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Nino Barbieri, CC BY-SA 3.0

Суть метода заключается в следующем: головки чеснока помещают в капроновые колготки и подвешивают в погребе к потолку таким образом, чтобы они не соприкасались с полом. Это обеспечивает отличную вентиляцию, предотвращает гниение и появление плесени.

Кроме этого, для успешного хранения чеснока необходимо соблюдать три основных правила:

Отбирать только здоровые головки чеснока без видимых повреждений.

Обеспечить оптимальные условия хранения: влажность воздуха 50-70 % и температуру +16 °C для ярового чеснока и не выше +5 °C для озимого.

Хранить чеснок в тёмном помещении, чтобы замедлить активность грибков и насекомых.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



