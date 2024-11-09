Лёгкий овощной салат с фетой и итальянскими травами

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Этот салат с пекинской капустой, фетой и овощами — яркое и ароматное блюдо, которое отлично подойдёт для лёгкого обеда или ужина. Заправка с итальянскими травами и чесноком придаёт сыру особый вкус, а свежие овощи делают салат сочным и освежающим.

Фото: commons.wikimedia.org by Gesalbte

Ингредиенты:

Пекинская капуста — 1/2 вилка

Фета или брынза — 200 г

Помидоры — 4 шт.

Огурцы — 2-3 шт.

Сладкий перец — 1 шт.

Лук — 1 головка

Маслины — 0,5-1 банка

Оливковое масло — 5 ст. л.

Лимон — 1/3 шт.

Бальзамический уксус — по вкусу

Чеснок — 1 зубчик

Сухие итальянские травы (орегано, базилик и др.) — 2 щепотки

Соль — по вкусу

Приготовление:

Приготовьте заправку: в миске соедините оливковое масло, итальянские травы, измельчённый чеснок, лимонный сок и бальзамический уксус по вкусу. Перемешайте.

Маринуйте сыр: нарежьте фету или брынзу кубиками и поместите в заправку, чтобы сыр впитал ароматы и стал пикантным.

Подготовьте овощи: нарежьте пекинскую капусту крупными кусками, лук — тонкими полукольцами. Огурцы нарежьте кружочками или полукружочками, по желанию сняв кожуру. Помидоры нарежьте дольками, а сладкий перец — соломкой.

Соберите салат: в глубокий салатник выложите сначала капусту и огурцы. Затем добавьте помидоры, лук и сладкий перец.

Добавьте сыр и маслины: выложите сверху кубики феты, замаринованные в заправке, и маслины. Полейте оставшейся заправкой.

Подавайте салат сразу, пока овощи остаются свежими и хрустящими.

Простой и освежающий салат с пекинской капустой, фетой и овощами готов!

Уточнения

Фе́та (греч. Φέτα - ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

