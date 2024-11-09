Лёгкий овощной салат с фетой и итальянскими травами

Этот салат с пекинской капустой, фетой и овощами — яркое и ароматное блюдо, которое отлично подойдёт для лёгкого обеда или ужина. Заправка с итальянскими травами и чесноком придаёт сыру особый вкус, а свежие овощи делают салат сочным и освежающим.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приготовьте заправку: в миске соедините оливковое масло, итальянские травы, измельчённый чеснок, лимонный сок и бальзамический уксус по вкусу. Перемешайте.
Маринуйте сыр: нарежьте фету или брынзу кубиками и поместите в заправку, чтобы сыр впитал ароматы и стал пикантным.
Подготовьте овощи: нарежьте пекинскую капусту крупными кусками, лук — тонкими полукольцами. Огурцы нарежьте кружочками или полукружочками, по желанию сняв кожуру. Помидоры нарежьте дольками, а сладкий перец — соломкой.
Соберите салат: в глубокий салатник выложите сначала капусту и огурцы. Затем добавьте помидоры, лук и сладкий перец.
Добавьте сыр и маслины: выложите сверху кубики феты, замаринованные в заправке, и маслины. Полейте оставшейся заправкой.
Подавайте салат сразу, пока овощи остаются свежими и хрустящими.
Простой и освежающий салат с пекинской капустой, фетой и овощами готов!
Фе́та (греч. Φέτα - ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.
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