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Лёгкий овощной салат с фетой и итальянскими травами

2:01
Еда

Этот салат с пекинской капустой, фетой и овощами — яркое и ароматное блюдо, которое отлично подойдёт для лёгкого обеда или ужина. Заправка с итальянскими травами и чесноком придаёт сыру особый вкус, а свежие овощи делают салат сочным и освежающим.

Лёгкий овощной салат с фетой и итальянскими травами
Фото: commons.wikimedia.org by Gesalbte

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста — 1/2 вилка
  • Фета или брынза — 200 г
  • Помидоры — 4 шт.
  • Огурцы — 2-3 шт.
  • Сладкий перец — 1 шт.
  • Лук — 1 головка
  • Маслины — 0,5-1 банка
  • Оливковое масло — 5 ст. л.
  • Лимон — 1/3 шт.
  • Бальзамический уксус — по вкусу
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сухие итальянские травы (орегано, базилик и др.) — 2 щепотки
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

Приготовьте заправку: в миске соедините оливковое масло, итальянские травы, измельчённый чеснок, лимонный сок и бальзамический уксус по вкусу. Перемешайте.

Маринуйте сыр: нарежьте фету или брынзу кубиками и поместите в заправку, чтобы сыр впитал ароматы и стал пикантным.

Подготовьте овощи: нарежьте пекинскую капусту крупными кусками, лук — тонкими полукольцами. Огурцы нарежьте кружочками или полукружочками, по желанию сняв кожуру. Помидоры нарежьте дольками, а сладкий перец — соломкой.

Соберите салат: в глубокий салатник выложите сначала капусту и огурцы. Затем добавьте помидоры, лук и сладкий перец.

Добавьте сыр и маслины: выложите сверху кубики феты, замаринованные в заправке, и маслины. Полейте оставшейся заправкой.

Подавайте салат сразу, пока овощи остаются свежими и хрустящими.
Простой и освежающий салат с пекинской капустой, фетой и овощами готов!

Уточнения

Фе́та (греч. Φέτα - ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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