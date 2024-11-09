Лёгкий салат с томатами и моцареллой: идеальный перекус

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Салат с моцареллой, томатами и базиликом — это классическое сочетание свежести и яркого вкуса, которое идеально подойдёт для лёгкого перекуса или закуски на праздничный стол. Лёгкий "зелёный соус" на основе базилика добавит блюду пикантности.

Фото: commons.wikimedia.org by Стефанија Видовски, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

Моцарелла — 2 шарика

Томаты — 2-3 шт.

Базилик — 0,5-1 пучок (по вкусу)

Чёрный молотый перец — по вкусу

Оливковое масло — по вкусу

Бальзамический уксус — по желанию

Соль — по вкусу

Для "зелёного соуса":

Базилик — 0,5-1 пучок

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло

Приготовление:

Нарежьте моцареллу и томаты кружочками одинаковой толщины.

Выложите томаты и сыр на тарелку, чередуя кусочки. Присыпьте крупной морской солью и свежемолотым чёрным перцем.

Для "зелёного соуса" оставьте несколько листьев базилика для украшения. Оставшиеся листья мелко нарежьте, добавьте чеснок и немного оливкового масла, разотрите до состояния пасты. Регулируйте густоту соуса, добавляя оливковое масло по необходимости.

Полейте салат "зелёным соусом" или просто оливковым маслом с бальзамическим уксусом по вкусу.

Украсьте листьями базилика и подавайте салат к столу.

Этот простой, но элегантный салат подчеркнёт вкус свежих томатов и мягкой моцареллы, создавая лёгкую и аппетитную закуску.

Уточнения

Капре́зе (итал. caprese, нескл., ср. р.) — лёгкая закуска из помидоров, моцареллы, оливкового масла и зелёного базилика. Одна из разновидностей антипасто.

