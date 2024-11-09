Лёгкий салат с томатами и моцареллой: идеальный перекус

Салат с моцареллой, томатами и базиликом — это классическое сочетание свежести и яркого вкуса, которое идеально подойдёт для лёгкого перекуса или закуски на праздничный стол. Лёгкий "зелёный соус" на основе базилика добавит блюду пикантности.
Ингредиенты:
Для "зелёного соуса":
Приготовление:
Нарежьте моцареллу и томаты кружочками одинаковой толщины.
Выложите томаты и сыр на тарелку, чередуя кусочки. Присыпьте крупной морской солью и свежемолотым чёрным перцем.
Для "зелёного соуса" оставьте несколько листьев базилика для украшения. Оставшиеся листья мелко нарежьте, добавьте чеснок и немного оливкового масла, разотрите до состояния пасты. Регулируйте густоту соуса, добавляя оливковое масло по необходимости.
Полейте салат "зелёным соусом" или просто оливковым маслом с бальзамическим уксусом по вкусу.
Украсьте листьями базилика и подавайте салат к столу.
Этот простой, но элегантный салат подчеркнёт вкус свежих томатов и мягкой моцареллы, создавая лёгкую и аппетитную закуску.
Капре́зе (итал. caprese, нескл., ср. р.) — лёгкая закуска из помидоров, моцареллы, оливкового масла и зелёного базилика. Одна из разновидностей антипасто.
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