Пицца с ветчиной и оливками — рецепт для идеального вечера

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя пицца с ветчиной, сыром и оливками — это сытное и ароматное блюдо, которое несложно приготовить. Тесто получается мягким и воздушным, как в настоящей пиццерии, а начинку можно адаптировать по своему вкусу.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты для теста:

Тёплая вода — 200 мл

Сахар — 1,5 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Сухие дрожжи — 1,5 ч. л.

Мука — 300 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

Кетчуп — 2 ст. л.

Твёрдый сыр — 120 г

Помидоры — 1-2 шт.

Колбаса (ветчина) — 200 г

Оливки — 6 шт.

Приготовление:

Замес теста: в миске смешайте тёплую воду, сахар и дрожжи. Накройте полотенцем или плёнкой и оставьте в тёплом месте на 10 минут, чтобы дрожжи "запустились".

Добавьте ингредиенты: затем добавьте соль, растительное масло и просеянную муку. Замесите тесто, пока оно не станет эластичным и не липнет к рукам.

Подъём теста: выложите тесто в миску, смазанную растительным маслом, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 30-40 минут. За это время тесто увеличится в объёме.

Формирование основы: готовое тесто обомните и разделите на две части. Каждую часть раскатайте в круглую заготовку желаемой толщины.

Сборка пиццы: выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, смажьте кетчупом. Нарежьте помидоры, колбасу и оливки, сыр натрите на тёрке. Выложите начинку в произвольном порядке и посыпьте сыром.

Выпекание: выпекайте пиццу в разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки.

Готовую пиццу нарежьте на кусочки и подавайте горячей.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

