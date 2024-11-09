Пицца с ветчиной и оливками — рецепт для идеального вечера

Домашняя пицца с ветчиной, сыром и оливками — это сытное и ароматное блюдо, которое несложно приготовить. Тесто получается мягким и воздушным, как в настоящей пиццерии, а начинку можно адаптировать по своему вкусу.
Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для начинки:
Приготовление:
Замес теста: в миске смешайте тёплую воду, сахар и дрожжи. Накройте полотенцем или плёнкой и оставьте в тёплом месте на 10 минут, чтобы дрожжи "запустились".
Добавьте ингредиенты: затем добавьте соль, растительное масло и просеянную муку. Замесите тесто, пока оно не станет эластичным и не липнет к рукам.
Подъём теста: выложите тесто в миску, смазанную растительным маслом, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 30-40 минут. За это время тесто увеличится в объёме.
Формирование основы: готовое тесто обомните и разделите на две части. Каждую часть раскатайте в круглую заготовку желаемой толщины.
Сборка пиццы: выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, смажьте кетчупом. Нарежьте помидоры, колбасу и оливки, сыр натрите на тёрке. Выложите начинку в произвольном порядке и посыпьте сыром.
Выпекание: выпекайте пиццу в разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки.
Готовую пиццу нарежьте на кусочки и подавайте горячей.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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