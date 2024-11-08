Нежный и низкокалорийный паштет из печени: рецепт для правильного питания

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Нежный, вкусный и низкокалорийный паштет из говяжьей печени в домашних условиях! Этот рецепт без растительного и сливочного масла идеально подходит для тех, кто предпочитает правильное питание и низкокалорийные блюда. Паштет готовится легко, и для этого понадобится всего лишь блендер.

Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

Говяжья печень — 300 г

Куриные яйца — 3 шт.

Обезжиренное молоко — 300 мл

Соль — по вкусу

Специи (орегано, розмарин, шалфей) — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Подготовьте ингредиенты. Промойте печень под проточной водой, снимите плёнку и удалите желчные протоки. Нарежьте печень на небольшие кусочки.

Выложите печень в казан или кастрюлю с толстыми стенками, добавьте соль и влейте молоко. Накройте крышкой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Проверяйте готовность печени: если выделяется розовый сок, продолжайте готовить.

Когда печень станет мягкой и сочной, слейте жидкость и переложите её в чашу для измельчения. Перемелите печень до однородной массы.

Отварите куриные яйца вкрутую, очистите и добавьте желтки к печени. Ещё раз перемелите смесь блендером до гладкой текстуры.

По вкусу добавьте соль, чёрный перец и специи, перемелите ещё раз для равномерного распределения вкусов.

Благодаря желткам паштет станет мягким и нежным, идеально подходящим для намазывания на хлеб. Низкокалорийный паштет из говяжьей печени готов!

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

