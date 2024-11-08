Слоёный салат с копчёной курицей: рецепт для новогоднего стола

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот слоёный салат с копчёной курицей и свеклой — насыщенный по вкусу и яркий по цвету, станет прекрасным украшением праздничного стола. Он напоминает традиционные новогодние салаты, но добавляет немного разнообразия благодаря копчёной курице.

Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

Копчёная курица — 150 г

Яйца — 2 шт.

Свекла — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук салатный — 0,5 шт.

Твёрдый сыр — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Майонез — 80 г

Приготовление:

Отварите морковь, свеклу, картофель и яйца, затем дайте им полностью остыть.

Удалите кости и шкурку с копчёной курицы, нарежьте мясо мелкими кубиками и выложите первым слоем в салатник или на тарелку с использованием сервировочного кольца. Слегка смажьте майонезом.

Очистите картофель, натрите на крупной тёрке и выложите вторым слоем. Промажьте майонезом.

Мелко нарежьте красный лук и добавьте следующим слоем.

Натрите морковь на крупной тёрке, выложите поверх лука и также смажьте майонезом.

На следующем слое выложите натёртый на средней или мелкой тёрке сыр, промажьте майонезом.

Очистите яйца, натрите их на мелкой тёрке, смешайте с небольшим количеством майонеза и выложите в салат.

Натрите свеклу на крупной тёрке, добавьте измельчённый чеснок и майонез, перемешайте. Выложите свеклу последним слоем.

Перед подачей дайте салату охладиться и пропитаться в течение некоторого времени в холодильнике. Украсьте его по своему вкусу и подавайте к праздничному столу.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

