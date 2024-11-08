Слоёный салат с копчёной курицей: рецепт для новогоднего стола

Этот слоёный салат с копчёной курицей и свеклой — насыщенный по вкусу и яркий по цвету, станет прекрасным украшением праздничного стола. Он напоминает традиционные новогодние салаты, но добавляет немного разнообразия благодаря копчёной курице.
Ингредиенты:
Приготовление:
Отварите морковь, свеклу, картофель и яйца, затем дайте им полностью остыть.
Удалите кости и шкурку с копчёной курицы, нарежьте мясо мелкими кубиками и выложите первым слоем в салатник или на тарелку с использованием сервировочного кольца. Слегка смажьте майонезом.
Очистите картофель, натрите на крупной тёрке и выложите вторым слоем. Промажьте майонезом.
Мелко нарежьте красный лук и добавьте следующим слоем.
Натрите морковь на крупной тёрке, выложите поверх лука и также смажьте майонезом.
На следующем слое выложите натёртый на средней или мелкой тёрке сыр, промажьте майонезом.
Очистите яйца, натрите их на мелкой тёрке, смешайте с небольшим количеством майонеза и выложите в салат.
Натрите свеклу на крупной тёрке, добавьте измельчённый чеснок и майонез, перемешайте. Выложите свеклу последним слоем.
Перед подачей дайте салату охладиться и пропитаться в течение некоторого времени в холодильнике. Украсьте его по своему вкусу и подавайте к праздничному столу.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.
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