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Слоёный салат с копчёной курицей: рецепт для новогоднего стола

1:52
Еда

Этот слоёный салат с копчёной курицей и свеклой — насыщенный по вкусу и яркий по цвету, станет прекрасным украшением праздничного стола. Он напоминает традиционные новогодние салаты, но добавляет немного разнообразия благодаря копчёной курице.

Слоёный салат с копчёной курицей: рецепт для новогоднего стола
Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • Копчёная курица — 150 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Свекла — 1 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук салатный — 0,5 шт.
  • Твёрдый сыр — 50 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез — 80 г

Приготовление:

Отварите морковь, свеклу, картофель и яйца, затем дайте им полностью остыть.

Удалите кости и шкурку с копчёной курицы, нарежьте мясо мелкими кубиками и выложите первым слоем в салатник или на тарелку с использованием сервировочного кольца. Слегка смажьте майонезом.

Очистите картофель, натрите на крупной тёрке и выложите вторым слоем. Промажьте майонезом.

Мелко нарежьте красный лук и добавьте следующим слоем.

Натрите морковь на крупной тёрке, выложите поверх лука и также смажьте майонезом.

На следующем слое выложите натёртый на средней или мелкой тёрке сыр, промажьте майонезом.

Очистите яйца, натрите их на мелкой тёрке, смешайте с небольшим количеством майонеза и выложите в салат.

Натрите свеклу на крупной тёрке, добавьте измельчённый чеснок и майонез, перемешайте. Выложите свеклу последним слоем.

Перед подачей дайте салату охладиться и пропитаться в течение некоторого времени в холодильнике. Украсьте его по своему вкусу и подавайте к праздничному столу.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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