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Рецепт свиного рулета с грибами и ананасом: идеальное блюдо для праздника

1:48
Еда

Мясной рулет из свинины с грибами и сыром — это ароматное и сытное блюдо, которое отлично подойдёт как для праздничного стола, так и для повседневного ужина. Сочетание грибов, ананаса и сыра добавляет особую пикантность нежной свиной шее.

Рецепт свиного рулета с грибами и ананасом: идеальное блюдо для праздника
Фото: Freepik is licensed under Free license

Ингредиенты:

  • Свинина (шея) — 800 г
  • Шампиньоны — 250 г
  • Лук — 1 головка
  • Ананас — 1 кольцо
  • Сыр — 6-8 ломтиков
  • Зернистая горчица — 3 ч. л.
  • Оливковое масло для жарки
  • Розмарин свежий — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

На оливковом масле обжарьте шампиньоны, лук и розмарин около пяти минут, посолите по вкусу.

Подготовьте свинину: на куске мяса сделайте надрез посередине, не доходя до конца около 1 см. Переверните и повторите симметричные надрезы слева и справа.

Разверните мясо в пласт и подрежьте утолщённые места, чтобы поверхность получилась ровной. Слегка отбейте, нанесите зернистую горчицу и равномерно разложите мелко нарезанный ананас. Посолите.
Выложите два ряда ломтиков сыра, затем посередине — грибную начинку с луком и розмарином.

Сверните мясо с начинкой в рулет. Для запекания зафиксируйте рулет ниткой, силиконовыми петлями или заверните в фольгу.

Запекайте рулет в духовке, разогретой до 200 градусов, около 30 минут. Если используете фольгу, в конце разверните её и дайте рулету подрумяниться.

Мясной рулет из свинины с грибами готов. Подавайте его нарезанным на порционные куски и наслаждайтесь насыщенным вкусом!

Уточнения

Мясной рулет — варёный, варёно-копчёный или сырокопчёный мясной продукт промышленного и домашнего производства свёрнутой трубкообразной формы из посоленных тазобедренных и плечелопаточных частей свиной, говяжьей или бараньей туши, а также мяса птицы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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