Рецепт свиного рулета с грибами и ананасом: идеальное блюдо для праздника

Мясной рулет из свинины с грибами и сыром — это ароматное и сытное блюдо, которое отлично подойдёт как для праздничного стола, так и для повседневного ужина. Сочетание грибов, ананаса и сыра добавляет особую пикантность нежной свиной шее.
Ингредиенты:
Приготовление:
На оливковом масле обжарьте шампиньоны, лук и розмарин около пяти минут, посолите по вкусу.
Подготовьте свинину: на куске мяса сделайте надрез посередине, не доходя до конца около 1 см. Переверните и повторите симметричные надрезы слева и справа.
Разверните мясо в пласт и подрежьте утолщённые места, чтобы поверхность получилась ровной. Слегка отбейте, нанесите зернистую горчицу и равномерно разложите мелко нарезанный ананас. Посолите.
Выложите два ряда ломтиков сыра, затем посередине — грибную начинку с луком и розмарином.
Сверните мясо с начинкой в рулет. Для запекания зафиксируйте рулет ниткой, силиконовыми петлями или заверните в фольгу.
Запекайте рулет в духовке, разогретой до 200 градусов, около 30 минут. Если используете фольгу, в конце разверните её и дайте рулету подрумяниться.
Мясной рулет из свинины с грибами готов. Подавайте его нарезанным на порционные куски и наслаждайтесь насыщенным вкусом!
Мясной рулет — варёный, варёно-копчёный или сырокопчёный мясной продукт промышленного и домашнего производства свёрнутой трубкообразной формы из посоленных тазобедренных и плечелопаточных частей свиной, говяжьей или бараньей туши, а также мяса птицы.
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