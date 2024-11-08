Тефтели с кабачком и фаршем: лёгкое и при этом вкусное блюдо для взрослых и деток

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Тефтели с кабачком и фаршем — это простое и вкусное блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного ужина или дружеской встречи. Нежное мясо, сочные овощи и ароматный соус — идеальное сочетание для любителей домашней кухни.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

В состав блюда входят следующие ингредиенты:

фарш — 800 г;

кабачок — 300 г;

чеснок — 1 зубчик;

панировочные сухари — 3 столовые ложки;

яйцо — 1 штука;

соль и перец — по вкусу.

Для соуса:

луковица средняя — 1 штука;

томаты в собственном соку — 400 г;

томатный сок — 200 мл;

чеснок — 2 зубчика;

соль и сахар — по вкусу.



Процесс приготовления тефтелей включает следующие шаги:

Натрите кабачок на средней тёрке и отожмите сок. Смешайте кабачок, фарш, лук и зелень в миске. Добавьте взбитое яйцо и панировочные сухари, посолите и поперчите. Тщательно перемешайте. Сформируйте круглые тефтели и выложите их в смазанную растительным маслом сковороду. Смешайте сметану, томатную пасту и воду, посолите и поперчите. Залейте этим соусом тефтели. Тушите тефтели на медленном огне под крышкой около 25-30 минут, периодически переворачивая.

Подавайте готовые тефтели с любимым гарниром, например, макаронами или картофельным пюре. Приятного аппетита!

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.



Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

