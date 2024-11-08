Тефтели с кабачком и фаршем: лёгкое и при этом вкусное блюдо для взрослых и деток

Тефтели с кабачком и фаршем — это простое и вкусное блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного ужина или дружеской встречи. Нежное мясо, сочные овощи и ароматный соус — идеальное сочетание для любителей домашней кухни.
В состав блюда входят следующие ингредиенты:
фарш — 800 г;
кабачок — 300 г;
чеснок — 1 зубчик;
панировочные сухари — 3 столовые ложки;
яйцо — 1 штука;
соль и перец — по вкусу.
Для соуса:
Процесс приготовления тефтелей включает следующие шаги:
Подавайте готовые тефтели с любимым гарниром, например, макаронами или картофельным пюре. Приятного аппетита!
Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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