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Тефтели с кабачком и фаршем: лёгкое и при этом вкусное блюдо для взрослых и деток

1:34
Еда

Тефтели с кабачком и фаршем — это простое и вкусное блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного ужина или дружеской встречи. Нежное мясо, сочные овощи и ароматный соус — идеальное сочетание для любителей домашней кухни.

Тефтели с кабачком и фаршем: лёгкое и при этом вкусное блюдо для взрослых и деток
Фото: freepik.com by timolina, PDM

В состав блюда входят следующие ингредиенты:

  • фарш — 800 г;

  • кабачок — 300 г;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • панировочные сухари — 3 столовые ложки;

  • яйцо — 1 штука;

  • соль и перец — по вкусу.

Для соуса:

  • луковица средняя — 1 штука;
  • томаты в собственном соку — 400 г;
  • томатный сок — 200 мл;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль и сахар — по вкусу.


Процесс приготовления тефтелей включает следующие шаги:

  1. Натрите кабачок на средней тёрке и отожмите сок.
  2. Смешайте кабачок, фарш, лук и зелень в миске.
  3. Добавьте взбитое яйцо и панировочные сухари, посолите и поперчите. Тщательно перемешайте.
  4. Сформируйте круглые тефтели и выложите их в смазанную растительным маслом сковороду.
  5. Смешайте сметану, томатную пасту и воду, посолите и поперчите. Залейте этим соусом тефтели.
  6. Тушите тефтели на медленном огне под крышкой около 25-30 минут, периодически переворачивая.

Подавайте готовые тефтели с любимым гарниром, например, макаронами или картофельным пюре. Приятного аппетита!

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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