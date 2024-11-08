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Лодочки из кабачков в духовке: готовим их с оригинальной начинкой из печени и сладкого перца

1:54
Еда

Лодочки из кабачков в духовке — это вкусное и красивое блюдо, которое готовится быстро и легко. Ингредиенты: кабачок цукини, куриная, свиная или говяжья печень, сладкий болгарский перец, лук, чеснок, оливковое масло, итальянские или прованские травы, твёрдый сыр, соль и чёрный молотый перец.

Лодочки из кабачков в духовке: готовим их с оригинальной начинкой из печени и сладкого перца
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 600 г кабачка (один крупный кабачок),
  • 1 сладкий перец (тоже крупный),
  • 200 г печени (любой — свиной, куриной или говяжьей),
  • 1 луковица,
  • 3 ст. л. оливкового масла,
  • 1 зубчик чеснока,
  • пол чайной ложки итальянских или прованских трав,
  • 60 г твёрдого сыра,
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарезать лук и сладкий перец мелкими кусочками.
  2. Печень нарезать небольшими кубиками.
  3. Разогреть сковороду с двумя ложками растительного масла, выложить сладкий перец и лук, обжаривать на умеренном огне 4-5 минут.
  4. Добавить кусочки печени, увеличить огонь и обжаривать ещё 3-5 минут, пока печёночные кубики не поменяют цвет.
  5. Приправить начинку итальянскими травами, молотым перцем и солью, перемешать.
  6. Разрезать цукини на две части, столовой ложкой выскоблить семенную массу.
  7. Смазать внутреннюю сторону оливковым маслом, присыпать молотым перцем.
  8. Выложить начинку из печени, разровнять ложкой.
  9. Застелить форму для запекания пергаментом, смазать маслом, выложить фаршированные кабачки.
  10. Добавить измельчённый чеснок.
  11. Распределить пластинки твёрдого сыра.
  12. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 25-35 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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