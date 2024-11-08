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Маринованная свёкла: отличное дополнение к вашим блюдам

2:48
Еда

Маринованная свёкла — это не только вкусное, но и полезное дополнение к вашему рациону. Оно может служить как гарниром, так и основным компонентом салатов. В этой статье мы поделимся простым рецептом маринованной свёклы, который позволит вам приготовить это замечательное блюдо в домашних условиях.

Маринованная свёкла: отличное дополнение к вашим блюдам
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis, CC BY 2.0

Ингредиенты

Для приготовления маринованной свеклы вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 г свежей свёклы
  • 200 мл воды
  • 100 мл уксуса (9%)
  • 50 г сахара
  • 1 ч. ложка соли
  • 1-2 зубчика чеснока (по желанию)
  • Специи по вкусу (например, черный перец горошком, лавровый лист, гвоздика)

Приготовление

  1. Подготовка свёклы: Тщательно промойте свеклу, удалите грязь и хвостики. Не очищайте свёклу от кожицы, так как это поможет сохранить цвет и вкус при варке. Поместите свёклу в кастрюлю, залейте водой и отварите до готовности (примерно 30-45 минут, в зависимости от размера корнеплодов). Чтобы проверить готовность, проколите свеклу ножом – она должна легко протыкаться.
  2. Охлаждение и очистка: После варки выложите свеклу в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Когда она остынет, очистите ее от кожицы и нарежьте на тонкие ломтики или кубики.
  3. Приготовление маринада: В отдельной кастрюле соедините воду, уксус, сахар, соль и специи. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и прокипятите маринад в течение 5 минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались и растворились.
  4. Добавление свёклы в маринад: Выложите нарезанную свеклу в стерилизованные баночки. Если используете чеснок, добавьте его нарезанным или целиком к свекле. Затем залейте свеклу горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл ее.
  5. Закрытие банок: Закройте банки чистыми крышками и дайте им остыть при комнатной температуре. После этого уберите их в холодильник. Маринованная свекла будет готова к употреблению через 24-48 часов, но лучше дать ей настояться несколько дней, чтобы она хорошо пропиталась.

Маринованная свёкла — это простое и вкусное блюдо, которое можно легко приготовить дома. Она сочетается с различными салатами, гарнирами и основными блюдами, а также может служить отличной закуской. Попробуйте этот рецепт, и вы удивитесь, как легко и быстро можно сделать закуску, полную ярких вкусов и витаминов. Приятного аппетита!

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae).

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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