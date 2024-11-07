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Праздничный салат с курицей: готовим вместе с удовольствием

2:11
Еда

Салат с курицей — это универсальное блюдо, которое отлично подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Он сытный, питательный и идеально сочетает в себе разнообразие вкусов.

Праздничный салат с курицей: готовим вместе с удовольствием
Фото: flickr.com by Tom Ipri, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты

Для приготовления салата с курицей вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 г куриного филе (уже отваренного или запеченного)
  • 2-3 средних картофелины
  • 1 средняя морковь
  • 2 солёных огурца
  • 1 красный лук (по желанию)
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г майонеза
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Зелень для украшения (по желанию)

Приготовление

  1. Подготовка курицы: Если у вас нет заранее отваренного куриного филе, отварите его в подсоленной воде до готовности (примерно 20-30 минут). После варки дайте курице остыть, а затем нарежьте кубиками или разберите на волокна.
  2. Отваривание овощей: Пока курица остывает, подготовьте овощи. Очистите картошку и морковь, отварите их до готовности в подсоленной воде, затем остудите и нарежьте кубиками.
  3. Нарезка остальных ингредиентов: Соленые огурцы, остуженные овощи и курицу нарежьте небольшими кусочками. Если вы хотите добавить лук, нашинкуйте его мелко.
  4. Смешивание ингредиентов: В большой миске соедините курицу, картошку, морковь, огурцы и лук. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
  5. Заправка салата: Добавьте майонез и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты покрылись соусом. Посолите и поперчите по вкусу.
  6. Подача: Выложите салат на большое блюдо или разложите по порциям. При желании украсьте свежей зеленью или тертым сыром.

Салат с курицей — это аппетитное и сытное блюдо, которое можно готовить в любое время года. Вы можете экспериментировать с ингредиентами, добавляя свои любимые продукты или специи. Этот салат идеально подходит для семейного обеда, пикника или праздничного стола. Приятного аппетита!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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