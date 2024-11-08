Получаются невероятно нежными и сочными: куриные грудки, маринованные в йогурте

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежное куриное мясо, замаринованное в йогурте, станет отличным вариантом для вкусного и лёгкого ужина. Этот рецепт прост в исполнении и не требует особых кулинарных навыков. Попробуйте приготовить куриное филе в йогуртовом маринаде и наслаждайтесь неповторимым вкусом!

Фото: commons.wikimedia.org by @joefoodie, CC BY 2.0

Ингредиенты на 2 порции:

4 куриных филе;

250 г йогурта;

1 лайм;

1 лимон;

1/5 пучка орегано;

щепотка соли.

Приготовление:

Промойте куриные грудки, обсушите их бумажным полотенцем и положите на лист пергамента. Накройте вторым листом и отбейте тяжёлой сковородой или кружкой. Приготовьте маринад: снимите цедру с лимона и лайма и выдавите сок. Смешайте йогурт с соком и цедрой, добавьте сухие травы и соль. Положите грудки в маринад так, чтобы они были полностью покрыты, и поставьте в холодильник на 2-3 часа. Достаньте грудки, переложите на противень и поставьте в разогретую до 160 градусов духовку на 15-20 минут.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

