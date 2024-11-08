Получаются невероятно нежными и сочными: куриные грудки, маринованные в йогурте

Нежное куриное мясо, замаринованное в йогурте, станет отличным вариантом для вкусного и лёгкого ужина. Этот рецепт прост в исполнении и не требует особых кулинарных навыков. Попробуйте приготовить куриное филе в йогуртовом маринаде и наслаждайтесь неповторимым вкусом!
Ингредиенты на 2 порции:
Приготовление:
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).
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