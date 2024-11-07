Кабачковая запеканка в духовке с сыром: лёгкая и нежная, без мяса и лишних калорий

Кабачковая запеканка с сыром — это лёгкое, быстрое и вкусное летнее овощное блюдо, которое понравится всем поклонникам здорового диетического питания.
Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Подавайте кабачковую запеканку со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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