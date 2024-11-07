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Кабачковая запеканка в духовке с сыром: лёгкая и нежная, без мяса и лишних калорий

1:25
Еда

Кабачковая запеканка с сыром — это лёгкое, быстрое и вкусное летнее овощное блюдо, которое понравится всем поклонникам здорового диетического питания.

Кабачковая запеканка в духовке с сыром: лёгкая и нежная, без мяса и лишних калорий
Фото: flickr.com by anjanettew, CC BY-SA 2.0

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

  • два средних кабачка;
  • 200 граммов плавленого сыра (две пачки);
  • 2 куриных яйца;
  • 1 большая или 2 маленьких луковицы;
  • 4 столовых ложки манной крупы;
  • 2 столовых ложки растительного масла;
  • 2 зубчика чеснока;
  • укроп;
  • соль и перец.

Процесс приготовления:

  1. Мелко нарежьте лук.
  2. Очистите кабачки, промойте их и натрите на крупной тёрке. Немного посолите. Отожмите и слейте сок.
  3. Натрите сыр на крупной тёрке и положите его в миску.
  4. Разбейте два яйца, добавьте нарезанный лук, манную крупу и измельчённый укроп. Тщательно перемешайте.
  5. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите туда полученную массу.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте запеканку в течение 35 минут.
  7. Оставьте запеканку остывать на 20-30 минут, затем извлеките её из формы и нарежьте на порции.

Подавайте кабачковую запеканку со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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