Кабачковая запеканка в духовке с сыром: лёгкая и нежная, без мяса и лишних калорий

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковая запеканка с сыром — это лёгкое, быстрое и вкусное летнее овощное блюдо, которое понравится всем поклонникам здорового диетического питания.

Фото: flickr.com by anjanettew, CC BY-SA 2.0

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

два средних кабачка;

200 граммов плавленого сыра (две пачки);

2 куриных яйца;

1 большая или 2 маленьких луковицы;

4 столовых ложки манной крупы;

2 столовых ложки растительного масла;

2 зубчика чеснока;

укроп;

соль и перец.

Процесс приготовления:

Мелко нарежьте лук. Очистите кабачки, промойте их и натрите на крупной тёрке. Немного посолите. Отожмите и слейте сок. Натрите сыр на крупной тёрке и положите его в миску. Разбейте два яйца, добавьте нарезанный лук, манную крупу и измельчённый укроп. Тщательно перемешайте. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите туда полученную массу. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте запеканку в течение 35 минут. Оставьте запеканку остывать на 20-30 минут, затем извлеките её из формы и нарежьте на порции.

Подавайте кабачковую запеканку со сметаной и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

