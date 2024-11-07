Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить вкусные котлеты без мяса: проверенный рецепт
Виталий Милонов заявил, что на лице Аллы Пугачёвой читается трагедия
Эксперты назвали самые популярные направления у россиян на новогодние каникулы
Рита Дакота раскрыла побочный эффект блефаропластики
На текущий сезон Россия достигла показателя продбезопасности по зерновым
Дзюба хочет заковырять гол на сборную России, но Карпин против
Старший сын Екатерины Климовой от Игоря Петренко дебютировал на сцене театра
Летняя жидкость на холоде: что делать, чтобы бачок не превратился в лёд
Популярные сорта мелкоплодных томатов для теплиц и открытого грунта

Мегахрустящие огурцы: простой рецепт на маринаде 3-6-9

1:09
Еда

Для того чтобы приготовить вкусные маринованные огурцы, не нужны сложные рецепты и ингредиенты. Простая формула "3-6-9" позволит сделать идеальный маринад, который придаст огурчикам хрустящую текстуру и сбалансированный вкус.

Мегахрустящие огурцы: простой рецепт на маринаде 3-6-9
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Как работает маринад "3-6-9"?

Эта пропорция делает рецепт максимально простым: три части соли, шесть частей сахара и девять процентов столового уксуса. Благодаря такому сочетанию маринад получается в меру сладким, солёным и с лёгкой кислинкой. Огурцы, маринованные по этому рецепту, сохраняют свою хрусткость и становятся отличной закуской или ингредиентом для салатов. А рассол получается настолько вкусным, что его можно пить как самостоятельный напиток.

Подходит не только для огурцов

Маринад "3-6-9" можно использовать не только для огурцов: он идеально подойдёт и для маринования помидоров и овощных ассорти. Этот универсальный маринад станет настоящей находкой для любителей домашних заготовок.

Уточнения

Маринование - способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Авто
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Садоводство, цветоводство
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти Аудио 
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Как укрыть розы на зиму простым способом
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Последние материалы
Как приготовить вкусные котлеты без мяса: проверенный рецепт
Виталий Милонов заявил, что на лице Аллы Пугачёвой читается трагедия
Эксперты назвали самые популярные направления у россиян на новогодние каникулы
Рита Дакота раскрыла побочный эффект блефаропластики
На текущий сезон Россия достигла показателя продбезопасности по зерновым
Мегахрустящие огурцы: простой рецепт на маринаде 3-6-9
Дзюба хочет заковырять гол на сборную России, но Карпин против
Старший сын Екатерины Климовой от Игоря Петренко дебютировал на сцене театра
Летняя жидкость на холоде: что делать, чтобы бачок не превратился в лёд
Популярные сорта мелкоплодных томатов для теплиц и открытого грунта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.