Мегахрустящие огурцы: простой рецепт на маринаде 3-6-9

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Для того чтобы приготовить вкусные маринованные огурцы, не нужны сложные рецепты и ингредиенты. Простая формула "3-6-9" позволит сделать идеальный маринад, который придаст огурчикам хрустящую текстуру и сбалансированный вкус.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Как работает маринад "3-6-9"?

Эта пропорция делает рецепт максимально простым: три части соли, шесть частей сахара и девять процентов столового уксуса. Благодаря такому сочетанию маринад получается в меру сладким, солёным и с лёгкой кислинкой. Огурцы, маринованные по этому рецепту, сохраняют свою хрусткость и становятся отличной закуской или ингредиентом для салатов. А рассол получается настолько вкусным, что его можно пить как самостоятельный напиток.

Подходит не только для огурцов

Маринад "3-6-9" можно использовать не только для огурцов: он идеально подойдёт и для маринования помидоров и овощных ассорти. Этот универсальный маринад станет настоящей находкой для любителей домашних заготовок.

Уточнения

Маринование - способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



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