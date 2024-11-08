Голод после еды: что делать и на что обратить внимание

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда даже после плотного приема пищи ощущение голода не исчезает. Нутрициолог Татьяна Рыбакова объяснила, что у этого явления могут быть серьезные причины, о которых многие не догадываются.

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Одной из главных причин голода является недостаток жидкости в организме. Мозг часто путает жажду с голодом, поэтому человек может почувствовать голод, когда ему на самом деле просто нужна вода.

Другие причины включают недостаток белков и пищевых волокон в рационе, стресс и скорость приема пищи. Белки помогают сохранять сытость на длительное время, поэтому важно включать в рацион рыбу, яйца, мясо, молочные продукты и бобовые. Пищевые волокна, которые содержатся в фруктах и цельнозерновых продуктах, также способствуют длительному ощущению насыщения.

Скорость еды тоже имеет значение: если принимать пищу слишком быстро, мозг не успеет распознать чувство сытости, и человек почувствует голод, даже если съел достаточно.

Уточнения

Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.

