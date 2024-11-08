Овощные чипсы вреднее картофельных: разбираемся с диетологом

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие предпочитают овощные чипсы, считая их более здоровой альтернативой картофельным, однако диетолог из Канады Эбби Шарп предупреждает: это не всегда так. Несмотря на то что картофельные чипсы считаются калорийными и богатыми углеводами, простые картофельные чипсы с солью и маслом содержат меньше углеводов и больше белка и клетчатки по сравнению с большинством овощных.

Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан, CC BY-SA 4.0

Энергетическая ценность картофельных чипсов составляет 160 калорий на 100 грамм, а овощных — 130 калорий, что, по словам Шарпа, не является значительным преимуществом. К тому же многие овощные чипсы фактически делают из картофельного крахмала и муки с добавлением шпинатного порошка или томатной пасты для цвета, а не для пользы.

Эксперт советует не считать овощные чипсы полноценной заменой картофельным и выбирать высушенные натуральные овощи, такие как свекла или морковь, которые также продаются в виде хрустящих закусок.

Уточнения

Чи́псы — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).



