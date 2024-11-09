Почему пшенная каша иногда горчит и как это исправить

Пшенная каша — отличный выбор для утреннего приема пищи, но её вкус нравится не всем из-за возможной горечи. Кулинары советуют несколько простых способов, чтобы сделать блюдо приятным на вкус.
Пшено богато витаминами и минералами, однако при его хранении и приготовлении важно учитывать несколько тонкостей. Эксперт отмечает, что убрать горечь можно, если залить крупу горячей водой и оставить на 15 минут, после чего тщательно промыть 3-4 раза. Также помогает замена первой воды при варке на свежую.
Эти простые манипуляции сделают вкус пшенной каши мягче и уберут нежелательную горечь. Если же обработка не помогла, лучше отказаться от крупы: у пшена ограниченный срок хранения, и со временем оно может портиться из-за высокого содержания растительных жиров, которые со временем окисляются, придавая неприятный привкус.
Пшено́ — крупа, получаемая из плодов культурных видов проса (Panicum), освобождённых от колосковых чешуек посредством обдирки.
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