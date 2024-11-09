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Почему пшенная каша иногда горчит и как это исправить

0:58
Еда

Пшенная каша — отличный выбор для утреннего приема пищи, но её вкус нравится не всем из-за возможной горечи. Кулинары советуют несколько простых способов, чтобы сделать блюдо приятным на вкус.

Почему пшенная каша иногда горчит и как это исправить
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

Пшено богато витаминами и минералами, однако при его хранении и приготовлении важно учитывать несколько тонкостей. Эксперт отмечает, что убрать горечь можно, если залить крупу горячей водой и оставить на 15 минут, после чего тщательно промыть 3-4 раза. Также помогает замена первой воды при варке на свежую.

Эти простые манипуляции сделают вкус пшенной каши мягче и уберут нежелательную горечь. Если же обработка не помогла, лучше отказаться от крупы: у пшена ограниченный срок хранения, и со временем оно может портиться из-за высокого содержания растительных жиров, которые со временем окисляются, придавая неприятный привкус.

Уточнения

Пшено́ — крупа, получаемая из плодов культурных видов проса (Panicum), освобождённых от колосковых чешуек посредством обдирки.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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