Почему бекон и яичница — не лучший выбор для завтрака

Завтрак считается важнейшим приемом пищи, и выбирать продукты для него стоит с особым вниманием. Однако популярные завтраки, такие как яичница с беконом, могут негативно повлиять на здоровье кишечника и повысить риск онкологических заболеваний.
По данным исследователей, сочетание яиц с переработанным мясом, таким как бекон, является источником насыщенных жиров, которые в избытке нарушают микрофлору кишечника. В беконе содержание таких жиров достигает 50%, и частое употребление этого продукта способствует дисбалансу полезных и патогенных бактерий. Это делает органы ЖКТ более уязвимыми для рака пищевода, желудка, поджелудочной железы и толстого кишечника.
Кроме того, бекон содержит много соли, что может быть вредно для людей с гипертонией, склонностью к отекам и хроническими заболеваниями. При отсутствии противопоказаний допускается умеренное употребление бекона, но лучше не делать его ежедневным продуктом.
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
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Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.