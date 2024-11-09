Почему бекон и яичница — не лучший выбор для завтрака

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак считается важнейшим приемом пищи, и выбирать продукты для него стоит с особым вниманием. Однако популярные завтраки, такие как яичница с беконом, могут негативно повлиять на здоровье кишечника и повысить риск онкологических заболеваний.

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По данным исследователей, сочетание яиц с переработанным мясом, таким как бекон, является источником насыщенных жиров, которые в избытке нарушают микрофлору кишечника. В беконе содержание таких жиров достигает 50%, и частое употребление этого продукта способствует дисбалансу полезных и патогенных бактерий. Это делает органы ЖКТ более уязвимыми для рака пищевода, желудка, поджелудочной железы и толстого кишечника.

Кроме того, бекон содержит много соли, что может быть вредно для людей с гипертонией, склонностью к отекам и хроническими заболеваниями. При отсутствии противопоказаний допускается умеренное употребление бекона, но лучше не делать его ежедневным продуктом.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.



