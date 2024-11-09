Почему некоторые супы вредны для малышей: разъяснение нутрициолога

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп — это удобное и питательное блюдо для всей семьи, но его выбор для детей требует особого внимания. Хотя горячие "первые" блюда часто считаются необходимыми для малышей, нутрициолог Екатерина Гузман предупреждает, что не все супы подходят для детского рациона. Некоторые могут вызывать дискомфорт в желудке или даже более серьезные проблемы с пищеварением.

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Сливочные крем-супы, например, нежелательны для детей, так как содержат много калорий и "вредных" жиров. Наваристые супы с мясом или тяжелыми бульонами, такие как солянка, гороховый суп с копченостями, харчо и иногда борщ, также не рекомендуются. Грибы, которые трудно переваривать даже взрослым, следует исключить из детского меню до определенного возраста.

Супы с искусственными консервантами и усилителями вкуса еще один нежелательный компонент детского питания, так как они могут раздражать слизистую желудка.

Уточнения

Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.

