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Почему кулинары прокалывают яйца перед варкой

0:49
Еда

Варка яиц кажется простой задачей, но даже в этом процессе существуют лайфхаки, которые могут существенно облегчить жизнь. Повар поделился профессиональным секретом, как сделать очищение яиц после варки легким и быстрым.

Почему кулинары прокалывают яйца перед варкой
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, CC BY-SA 4.0

Опытные кулинары используют иглу или канцелярскую кнопку, чтобы проделать маленькое отверстие в скорлупе. Это делается перед тем, как опустить яйца в воду. Такой метод позволяет воде проникнуть внутрь яйца, что помогает скорлупе не прилипать к белку и делает ее удаление гораздо проще.

Важный нюанс — прокалывать яйцо нужно с тупого конца, где находится воздушная камера. Это позволяет воде правильно проникать под скорлупу, облегчая процесс очистки после варки.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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