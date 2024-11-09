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Алкоголь и кофе после 60: польза или миф

1:13
Еда

Пищевые привычки долгожителей часто удивляют, ведь, несмотря на определенные поблажки в питании, они сохраняют крепкое здоровье. Физиотерапевт Светлана Малиновская отметила два "неожиданных" напитка, которые могут способствовать долголетию, хотя они не входят в привычные рекомендации по здоровому питанию, как чай, соки или смузи.

Алкоголь и кофе после 60: польза или миф
Фото: flickr.com by Patrick Kennedy, CC BY 2.0

Малиновская объясняет, что регулярное употребление бокала вина, пива или чашки кофе у людей старше 60 лет снижает риск преждевременной смерти. Влияние кофе давно изучено и признано полезным, однако в случае алкоголя многие не ожидали его в "эликсире долголетия". Тем не менее, вино включено даже в средиземноморскую диету, известную своими благотворными эффектами для сердца и сосудов.

Важно соблюдать умеренность и помнить, что употребление легких спиртных напитков и качественного кофе подходит только людям без хронических заболеваний, достигших пенсионного возраста в хорошей физической форме. Такой образ жизни, подкрепленный небольшими поблажками, может поддерживать здоровье и после 60 лет.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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