Вспоминаем советские орешки с вареной сгущенкой: простой рецепт

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Печенье "Орешки" с вареной сгущенкой — это один из самых любимых десертов, напоминающий вкус детства. Для его приготовления вам понадобится традиционная "орешница", но если ее нет, можно использовать формочки и запечь печенье в духовке. Приготовление этого лакомства — отличный повод вспомнить советский рецепт и порадовать близких.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для теста понадобятся:

три стакана муки,

два куриных яйца,

полстакана сахара,

250 г сливочного масла,

половина чайной ложки соды,

щепотка соли,

ванилин.

Рецепт

Разделите яйца на белки и желтки. Взбейте желтки с сахаром до появления пены. Погасите соду уксусом и добавьте к желтковой массе. В отдельной миске взбейте белки. Добавьте к ним погашенную соду, муку, сливочное масло, соль и ванилин. Объедините обе массы и тщательно вымесите тесто. Смажьте "орешницу" растительным или сливочным маслом, выложите тесто в форму и выпекайте печенье по три минуты с каждой стороны.

Наполните готовые "орешки" вареной сгущенкой, и десерт готов!

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).



