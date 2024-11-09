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Вспоминаем советские орешки с вареной сгущенкой: простой рецепт

1:14
Еда

Печенье "Орешки" с вареной сгущенкой — это один из самых любимых десертов, напоминающий вкус детства. Для его приготовления вам понадобится традиционная "орешница", но если ее нет, можно использовать формочки и запечь печенье в духовке. Приготовление этого лакомства — отличный повод вспомнить советский рецепт и порадовать близких.

Вспоминаем советские орешки с вареной сгущенкой: простой рецепт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для теста понадобятся:

  • три стакана муки,
  • два куриных яйца,
  • полстакана сахара,
  • 250 г сливочного масла,
  • половина чайной ложки соды,
  • щепотка соли,
  • ванилин.

Рецепт

  1. Разделите яйца на белки и желтки. Взбейте желтки с сахаром до появления пены. Погасите соду уксусом и добавьте к желтковой массе.
  2. В отдельной миске взбейте белки. Добавьте к ним погашенную соду, муку, сливочное масло, соль и ванилин.
  3. Объедините обе массы и тщательно вымесите тесто.
  4. Смажьте "орешницу" растительным или сливочным маслом, выложите тесто в форму и выпекайте печенье по три минуты с каждой стороны.

Наполните готовые "орешки" вареной сгущенкой, и десерт готов!

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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