Вспоминаем советские орешки с вареной сгущенкой: простой рецепт

Печенье "Орешки" с вареной сгущенкой — это один из самых любимых десертов, напоминающий вкус детства. Для его приготовления вам понадобится традиционная "орешница", но если ее нет, можно использовать формочки и запечь печенье в духовке. Приготовление этого лакомства — отличный повод вспомнить советский рецепт и порадовать близких.
Наполните готовые "орешки" вареной сгущенкой, и десерт готов!
Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.