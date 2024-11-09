Козье молоко против коровьего: в чем секрет лучшей усвояемости

Козье молоко во многом похоже на коровье, но обладает своими преимуществами, которые делают его более полезным для некоторых людей. Оба вида молока содержат жиры, белок и витамин D, однако козье молоко лучше подходит для пищеварения благодаря высокому содержанию пробиотиков и легкоусвояемых жиров.
Как поясняют эксперты, козье молоко богато коротко- и среднецепочечными жирными кислотами, которые усваиваются быстрее, чем длинноцепочечные жиры коровьего молока. Более мелкие жировые шарики также способствуют легкости усвоения этого продукта.
Кроме того, козье молоко полезно при заболеваниях, таких как камни в желчном пузыре, муковисцидоз, сердечно-сосудистые болезни и высокий холестерин. Одна чашка этого напитка обеспечивает четверть суточной нормы кальция и фосфора, необходимых для крепких костей.
В то же время козье молоко, как и коровье, содержит лактозу и не подходит для людей с ее непереносимостью.
Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
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