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Козье молоко против коровьего: в чем секрет лучшей усвояемости

1:06
Еда

Козье молоко во многом похоже на коровье, но обладает своими преимуществами, которые делают его более полезным для некоторых людей. Оба вида молока содержат жиры, белок и витамин D, однако козье молоко лучше подходит для пищеварения благодаря высокому содержанию пробиотиков и легкоусвояемых жиров.

Козье молоко против коровьего: в чем секрет лучшей усвояемости
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как поясняют эксперты, козье молоко богато коротко- и среднецепочечными жирными кислотами, которые усваиваются быстрее, чем длинноцепочечные жиры коровьего молока. Более мелкие жировые шарики также способствуют легкости усвоения этого продукта.

Кроме того, козье молоко полезно при заболеваниях, таких как камни в желчном пузыре, муковисцидоз, сердечно-сосудистые болезни и высокий холестерин. Одна чашка этого напитка обеспечивает четверть суточной нормы кальция и фосфора, необходимых для крепких костей.

В то же время козье молоко, как и коровье, содержит лактозу и не подходит для людей с ее непереносимостью.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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