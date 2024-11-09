Лайфхаки для румяной выпечки: что наносить на тесто перед запеканием

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Перед отправкой теста в духовку, нужно лишь слегка смазать поверхность пирога или сдобы, чтобы она приобрела аппетитную румяную корочку. Команда экспертов поделилась лучшими методами для создания идеального покрытия выпечки.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Law, CC BY-SA 2.0

Наиболее популярный способ — это нанесение яйца. Взбитая смесь белка и желтка придает выпечке аппетитный румянец, блеск и хруст. Чтобы получить более насыщенный оттенок, можно добавить ложку молока или воды.

Использование белка и желтка по отдельности дает различные эффекты. Желток придаст яркий цвет, а белок подарит глянец без заметного оттенка. Смешав желток, две ложки топленого масла и одну ложку воды, можно создать глянцевое покрытие с теплым оттенком. Добавление ложки сахара сделает тесто матовым.

Для смазывания теста также подходят растительное масло без запаха (до запекания), сливочное масло (за 10 минут до готовности), молоко и сливки. Некоторые кулинары используют крепкий сладкий чай — с ним булочки получают матовую корочку с красивым оттенком.

Тонкий слой сметаны или майонеза идеально подойдет для придания золотистого цвета несладкой выпечке.

"Каждую из этих добавок можно обогатить куркумой для придания еще более яркого цвета готовому изделию", — советуют эксперты.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



