Готовим чеснок по-новому: маринад из меда и соевого соуса

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеченный чеснок — это деликатес, который не только радует вкус, но и может стать прекрасным гарниром или закуской. В процессе запекания чеснок теряет свою резкую горечь, приобретая мягкость и насыщенный вкус, что делает его идеальным для намазывания на хлеб или сочетания с мясом и другими овощами.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Самый простой способ — разрезать чесночную головку поперек, полить растительным маслом и добавить специи. Но гурманы предпочитают более интересный метод: запекать чеснок в маринаде из соевого соуса, меда, оливкового масла и сушеного тимьяна. Не обязательно чистить или резать овощ, достаточно лишь удалить нижнюю часть.

Для приготовления чеснок нужно обмакнуть в маринад, затем выложить на противень с топленым маслом и полить оставшимся маринадом. Запекать блюдо рекомендуется около 30 минут при температуре 190°C.

Диетолог Лиза Афинская также делится советом: чтобы максимально раскрыть полезные свойства чеснока, особенно выделение аллицина, перед добавлением в горячие блюда ему стоит "отдохнуть" около десяти минут.

Уточнения

Запека́ние — метод приготовления блюд. Продукт помещают в тепловую камеру (духовку) или размещают на небольшом расстоянии от горящих углей (например, так готовят шашлыки). Блюдо доводится до готовности и покрывается корочкой.



