Готовим чеснок по-новому: маринад из меда и соевого соуса

Запеченный чеснок — это деликатес, который не только радует вкус, но и может стать прекрасным гарниром или закуской. В процессе запекания чеснок теряет свою резкую горечь, приобретая мягкость и насыщенный вкус, что делает его идеальным для намазывания на хлеб или сочетания с мясом и другими овощами.
Самый простой способ — разрезать чесночную головку поперек, полить растительным маслом и добавить специи. Но гурманы предпочитают более интересный метод: запекать чеснок в маринаде из соевого соуса, меда, оливкового масла и сушеного тимьяна. Не обязательно чистить или резать овощ, достаточно лишь удалить нижнюю часть.
Для приготовления чеснок нужно обмакнуть в маринад, затем выложить на противень с топленым маслом и полить оставшимся маринадом. Запекать блюдо рекомендуется около 30 минут при температуре 190°C.
Диетолог Лиза Афинская также делится советом: чтобы максимально раскрыть полезные свойства чеснока, особенно выделение аллицина, перед добавлением в горячие блюда ему стоит "отдохнуть" около десяти минут.
Запека́ние — метод приготовления блюд. Продукт помещают в тепловую камеру (духовку) или размещают на небольшом расстоянии от горящих углей (например, так готовят шашлыки). Блюдо доводится до готовности и покрывается корочкой.
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