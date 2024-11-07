Хрустящие, такие аппетитные, что не оторваться: маринованные бутербродные огурчики

Маринованные огурцы — неотъемлемая часть русской кухни. Они прекрасно подходят к бутербродам, салатам и многим другим блюдам. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить вкусные и хрустящие маринованные огурцы, вкуснее которых вы, пожалуй, не пробовали!
Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
огурцы;
чеснок;
вода — 1 литр;
соль — 1 столовая ложка с горкой;
сахар — 100 грамм;
уксус 9% — 70 миллилитров;
горчица в зёрнах — 1 столовая ложка;
карри — 2 чайные ложки;
душистый перец горошком — по вкусу.
Приготовление:
Помойте огурцы, обрежьте кончики и нарежьте их тонкими пластинами вдоль. Сложите пластины друг на друга.
Стерилизуйте банки и выложите на дно зубчики чеснока. Наполните банки огурцами, устанавливая их вертикально.
Приготовьте маринад: добавьте в воду соль, сахар, карри, горчицу и душистый перец. Доведите до кипения, влейте уксус и проварите ещё 2 минуты.
Залейте огурцы горячим маринадом, накройте крышками и стерилизуйте банки: 0,5 литра — 7-10 минут, 1 литр — 12-15 минут.
Закройте банки крышками и оставьте остывать под одеялом.
Приятного аппетита!
Уточнения
Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования.