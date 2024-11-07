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Хрустящие, такие аппетитные, что не оторваться: маринованные бутербродные огурчики

1:21
Еда

Маринованные огурцы — неотъемлемая часть русской кухни. Они прекрасно подходят к бутербродам, салатам и многим другим блюдам. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить вкусные и хрустящие маринованные огурцы, вкуснее которых вы, пожалуй, не пробовали!

Хрустящие, такие аппетитные, что не оторваться: маринованные бутербродные огурчики
Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • огурцы;
  • чеснок;
  • вода — 1 литр;
  • соль — 1 столовая ложка с горкой;
  • сахар — 100 грамм;
  • уксус 9% — 70 миллилитров;
  • горчица в зёрнах — 1 столовая ложка;
  • карри — 2 чайные ложки;
  • душистый перец горошком — по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте огурцы, обрежьте кончики и нарежьте их тонкими пластинами вдоль. Сложите пластины друг на друга.
  2. Стерилизуйте банки и выложите на дно зубчики чеснока. Наполните банки огурцами, устанавливая их вертикально.
  3. Приготовьте маринад: добавьте в воду соль, сахар, карри, горчицу и душистый перец. Доведите до кипения, влейте уксус и проварите ещё 2 минуты.
  4. Залейте огурцы горячим маринадом, накройте крышками и стерилизуйте банки: 0,5 литра — 7-10 минут, 1 литр — 12-15 минут.
  5. Закройте банки крышками и оставьте остывать под одеялом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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