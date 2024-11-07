Плотное, с дивным карамельным вкусом и ароматом: готовим быстрое печенье без раскатки

Печенье по этому рецепту получится красивым, с трещинками и очень ароматным, карамельным. По структуре оно будет довольно плотным (как классические пряники), рыхлым, в меру сладким и с прекрасным карамельным вкусом. Идеально к чаю или кофе.
Фото: flickr.com by Janet Hudson, CC BY 2.0
Чтобы приготовить быстрое печенье со вкусом карамели, возьмите следующие ингредиенты:
мука высшего сорта — 200 г;
варёная сгущёнка — 180 г;
сливочное масло — 50 г;
сахарная пудра — 30 г;
куриное яйцо (СО) — 1 шт.;
разрыхлитель — 1/2 ч. л.
Процесс приготовления:
Разотрите размягчённое сливочное масло с сахарной пудрой вилкой, чтобы масло стало пышным и светлым.
Добавьте яйцо и варёную сгущёнку, которая придаст печенью карамельный вкус.
Хорошо перемешайте венчиком.
Добавьте часть муки и разрыхлитель, перемешивая сначала венчиком.
Затем добавьте оставшуюся муку порциями и перемешайте ложкой.
Должно получиться довольно густое тесто.
Смачивайте руки в воде и формируйте из теста шарики (13 штук).
Разместите их на противне на расстоянии друг от друга.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут (на это уходит около 14 минут).
Когда печенье увеличится в объёме, покроется трещинками и слегка зарумянится, вынимайте его и остужайте.
Уточнения
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.