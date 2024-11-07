Плотное, с дивным карамельным вкусом и ароматом: готовим быстрое печенье без раскатки

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Печенье по этому рецепту получится красивым, с трещинками и очень ароматным, карамельным. По структуре оно будет довольно плотным (как классические пряники), рыхлым, в меру сладким и с прекрасным карамельным вкусом. Идеально к чаю или кофе.

Фото: flickr.com by Janet Hudson, CC BY 2.0

Чтобы приготовить быстрое печенье со вкусом карамели, возьмите следующие ингредиенты:

мука высшего сорта — 200 г;

варёная сгущёнка — 180 г;

сливочное масло — 50 г;

сахарная пудра — 30 г;

куриное яйцо (СО) — 1 шт.;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Процесс приготовления:

Разотрите размягчённое сливочное масло с сахарной пудрой вилкой, чтобы масло стало пышным и светлым. Добавьте яйцо и варёную сгущёнку, которая придаст печенью карамельный вкус. Хорошо перемешайте венчиком. Добавьте часть муки и разрыхлитель, перемешивая сначала венчиком. Затем добавьте оставшуюся муку порциями и перемешайте ложкой. Должно получиться довольно густое тесто. Смачивайте руки в воде и формируйте из теста шарики (13 штук). Разместите их на противне на расстоянии друг от друга. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут (на это уходит около 14 минут). Когда печенье увеличится в объёме, покроется трещинками и слегка зарумянится, вынимайте его и остужайте.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

