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Плотное, с дивным карамельным вкусом и ароматом: готовим быстрое печенье без раскатки

1:35
Еда

Печенье по этому рецепту получится красивым, с трещинками и очень ароматным, карамельным. По структуре оно будет довольно плотным (как классические пряники), рыхлым, в меру сладким и с прекрасным карамельным вкусом. Идеально к чаю или кофе.

Плотное, с дивным карамельным вкусом и ароматом: готовим быстрое печенье без раскатки
Фото: flickr.com by Janet Hudson, CC BY 2.0

Чтобы приготовить быстрое печенье со вкусом карамели, возьмите следующие ингредиенты:

  • мука высшего сорта — 200 г;
  • варёная сгущёнка — 180 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сахарная пудра — 30 г;
  • куриное яйцо (СО) — 1 шт.;
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. Разотрите размягчённое сливочное масло с сахарной пудрой вилкой, чтобы масло стало пышным и светлым.
  2. Добавьте яйцо и варёную сгущёнку, которая придаст печенью карамельный вкус.
  3. Хорошо перемешайте венчиком.
  4. Добавьте часть муки и разрыхлитель, перемешивая сначала венчиком.
  5. Затем добавьте оставшуюся муку порциями и перемешайте ложкой.
  6. Должно получиться довольно густое тесто.
  7. Смачивайте руки в воде и формируйте из теста шарики (13 штук).
  8. Разместите их на противне на расстоянии друг от друга.
  9. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут (на это уходит около 14 минут).
  10. Когда печенье увеличится в объёме, покроется трещинками и слегка зарумянится, вынимайте его и остужайте.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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