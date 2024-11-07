Получается плотной, нежной, ароматной и очень вкусной: три хитрости варки тыквы

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы приготовить вкусную тыкву, нужно обладать определенными навыками. Не всё так просто, как кажется, и именно поэтому многие люди не любят этот замечательный овощ. Однако те, кто умеет его готовить, знают, что это не только вкусно, но и полезно.

Фото: flickr.com by VasenkaPhotography, CC BY 2.0

Не измельчайте тыкву. Если нарезать тыкву слишком мелко, она быстро разварится и станет водянистой и мягкой. В процессе варки тыква теряет крахмал и минеральные соли, что влияет на её плотность, вкус и аромат. Лучше всего нарезать тыкву крупными кусками, чтобы она пропаривалась изнутри и не теряла свою структуру и вкус. Тушите, а не варите тыкву, и делайте это недолго. Вода не должна полностью покрывать кусочки тыквы, а время термической обработки не должно быть слишком долгим. Длительная варка или тушение приведут к потере вкуса и аромата. Также важно, чтобы вода не была холодной, иначе тыква потеряет свою плотность и сладость. То есть если варить тыкву недолго и крупными кусками, она останется мясистой и сладкой. При длительной варке или тушении крахмал и минеральные соли уходят в отвар. Опускать тыкву лучше в кипящую воду, чтобы сохранить её вкус и плотность. Лучше использовать малое количество воды, чтобы избежать потерь. Сложные отношения тыквы с солью и сахаром. Соль влияет на размягчение тыквы, а сахар способствует компенсации потерь сахара и карамелизации. Чтобы тыква не разваривалась, её можно варить в молоке или с добавлением лимонного сока.

И подытожим: тыкву нужно нарезать крупно, закладывать в кипящую воду и варить быстро (не более 7-10 минут). Солить ссовсем чуть-чуть или не солить совсем — и тогда тыква удивит вас своим вкусом.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



