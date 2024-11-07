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Три хитрости приготовления зажарки, которые помогут сделать борщ рубиновым и безумно вкусным

1:39
Еда

"Зажарка" для борща должна быть яркой и вкусной, чтобы борщ получился насыщенным и ароматным. Секрет заключается в особом подходе к приготовлению. Вместо классического метода пассерования, то есть жарки, борщ требует тушения "зажарки".

Три хитрости приготовления зажарки, которые помогут сделать борщ рубиновым и безумно вкусным
Фото: commons.wikimedia.org by Кулинар1952, CC BY-SA 3.0
  1. Для этого необходимо отдельно обжарить лук, морковь и свёклу. Затем соединить их, добавить немного бульона, накрыть крышкой и тушить на медленном огне около 10 минут. Благодаря этому методу свёкла передаст насыщенный красный цвет, объединит ароматы лука и моркови. Важно добавить небольшое количество бульона, чтобы "зажарка" была слегка покрыта им. Если же обжаривать свёклу и морковь, то получится лёгкий свекольный суп, но не борщ. Обжаривание овощей может пересушить их, лишить борща яркого цвета, аромата и насыщенного вкуса.
  2. Ещё один секрет — добавление сахара в процессе тушения. Сахар балансирует вкус, раскрывает вкус свёклы и придаёт густоту. Карамелизация сахара также способствует тому, чтобы свёкла и морковь протомились, сохранили свою плотность и золотистый цвет лука. Специи также следует добавлять во время приготовления "зажарки".
  3. Наконец, добавьте немного муки в конце перед добавлением бульона. Мука придаст дополнительный аромат и густоту, помогая овощам обжариться и протомиться. Таким образом, "зажарка" станет густым соусом, который придаст борщу неповторимый вкус и аромат.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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