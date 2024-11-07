Готовим запечённую картошку с чесночком и зеленью, вкуснее которой вы никогда не ели

Запечённый картофель с чесноком и зеленью — простое и вкусное блюдо. Картошка получается нежной, мягкой внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Аромат чеснока никого не оставит равнодушным. Этот рецепт наверняка понравится всей семье!
Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0
Ингредиенты:
картофель — 900 г;
соль — 1 ч. л.;
сливочное масло — 3 ст. л.;
зелень (по желанию).
Заправка:
растительное масло — 3 ст. л.;
соль — 1/2 ч. л.;
паприка — 1/2 ч. л.;
прованские травы — 1 ч. л.;
смесь перцев — по вкусу;
4 зубчика чеснока.
Приготовление:
Возьмите картофель небольшого размера, помойте, очистите от кожуры и отправьте в кастрюлю. Если картофель крупный, разрежьте его на части. Можно использовать и молодую картошку, её не нужно чистить. Залейте холодной водой так, чтобы картошка была полностью покрыта.
Добавьте чайную ложку соли и поставьте кастрюлю на плиту. Доведите до кипения, снимите накипь и варите после закипания 3 минуты. Не переваривайте картошку.
Затем слейте воду и приготовьте ароматную заправку для картофеля. Смешайте 3 столовые ложки растительного масла, добавьте пол чайной ложки соли, паприку, прованские травы, смесь перцев и нарезанный чеснок. Хорошо перемешайте.
Отправьте эту заправку к картофелю и тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась.
Поместите картофель в духовку и запекайте при температуре 190-200 градусов в течение 25-40 минут до образования золотистой корочки. Время зависит от размера картошки и мощности вашей духовки.
При желании посыпьте картофель измельчённой зеленью укропа или петрушки и добавьте пропущенный через пресс чеснок.
Запечённый картофель с чесноком и зеленью получается безумно вкусным и ароматным. Внутри картошка мягкая и нежная, а сверху с румяной золотистой корочкой.
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).