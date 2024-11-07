Готовим запечённую картошку с чесночком и зеленью, вкуснее которой вы никогда не ели

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Запечённый картофель с чесноком и зеленью — простое и вкусное блюдо. Картошка получается нежной, мягкой внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Аромат чеснока никого не оставит равнодушным. Этот рецепт наверняка понравится всей семье!

Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0

Ингредиенты:

картофель — 900 г;

соль — 1 ч. л.;

сливочное масло — 3 ст. л.;

зелень (по желанию).

Заправка:

растительное масло — 3 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

паприка — 1/2 ч. л.;

прованские травы — 1 ч. л.;

смесь перцев — по вкусу;

4 зубчика чеснока.

Приготовление:

Возьмите картофель небольшого размера, помойте, очистите от кожуры и отправьте в кастрюлю. Если картофель крупный, разрежьте его на части. Можно использовать и молодую картошку, её не нужно чистить. Залейте холодной водой так, чтобы картошка была полностью покрыта. Добавьте чайную ложку соли и поставьте кастрюлю на плиту. Доведите до кипения, снимите накипь и варите после закипания 3 минуты. Не переваривайте картошку. Затем слейте воду и приготовьте ароматную заправку для картофеля. Смешайте 3 столовые ложки растительного масла, добавьте пол чайной ложки соли, паприку, прованские травы, смесь перцев и нарезанный чеснок. Хорошо перемешайте. Отправьте эту заправку к картофелю и тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась. Поместите картофель в духовку и запекайте при температуре 190-200 градусов в течение 25-40 минут до образования золотистой корочки. Время зависит от размера картошки и мощности вашей духовки. При желании посыпьте картофель измельчённой зеленью укропа или петрушки и добавьте пропущенный через пресс чеснок.

Запечённый картофель с чесноком и зеленью получается безумно вкусным и ароматным. Внутри картошка мягкая и нежная, а сверху с румяной золотистой корочкой.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



