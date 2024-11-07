Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективный ошейник от блох и клещей: основные критерии выбора
Чтоб не стать заложником Морфея, водителю авто нужно помнить об этом
Древний организм показал, что первым всё-таки было яйцо
Сколько мандаринов в день можно есть без последствий для здоровья
Белый дом спешит передать Киеву последние миллиарды долларов
Автотуризм набирает популярность в России
Почему стиль лофт часто выбирают творческие натуры? Правила оформления
"Аль-Хиляль" может расторгнуть контракт с Неймаром
Яркие акценты на ресницах: как правильно использовать цветную тушь?

Готовим запечённую картошку с чесночком и зеленью, вкуснее которой вы никогда не ели

2:12
Еда

Запечённый картофель с чесноком и зеленью — простое и вкусное блюдо. Картошка получается нежной, мягкой внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Аромат чеснока никого не оставит равнодушным. Этот рецепт наверняка понравится всей семье!

Готовим запечённую картошку с чесночком и зеленью, вкуснее которой вы никогда не ели
Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • картофель — 900 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 3 ст. л.;
  • зелень (по желанию).

Заправка:

  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • паприка — 1/2 ч. л.;
  • прованские травы — 1 ч. л.;
  • смесь перцев — по вкусу;
  • 4 зубчика чеснока.

Приготовление:

  1. Возьмите картофель небольшого размера, помойте, очистите от кожуры и отправьте в кастрюлю. Если картофель крупный, разрежьте его на части. Можно использовать и молодую картошку, её не нужно чистить. Залейте холодной водой так, чтобы картошка была полностью покрыта.
  2. Добавьте чайную ложку соли и поставьте кастрюлю на плиту. Доведите до кипения, снимите накипь и варите после закипания 3 минуты. Не переваривайте картошку.
  3. Затем слейте воду и приготовьте ароматную заправку для картофеля. Смешайте 3 столовые ложки растительного масла, добавьте пол чайной ложки соли, паприку, прованские травы, смесь перцев и нарезанный чеснок. Хорошо перемешайте.
  4. Отправьте эту заправку к картофелю и тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась.
  5. Поместите картофель в духовку и запекайте при температуре 190-200 градусов в течение 25-40 минут до образования золотистой корочки. Время зависит от размера картошки и мощности вашей духовки.
  6. При желании посыпьте картофель измельчённой зеленью укропа или петрушки и добавьте пропущенный через пресс чеснок.

Запечённый картофель с чесноком и зеленью получается безумно вкусным и ароматным. Внутри картошка мягкая и нежная, а сверху с румяной золотистой корочкой.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Садоводство, цветоводство
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя Аудио 
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Домашние животные
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко Аудио 
Где не стоит сажать малину: советы для хорошего урожая
Садоводство, цветоводство
Где не стоит сажать малину: советы для хорошего урожая Аудио 
Популярное
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения

Исследования миссии NASA InSight на Марсе принесли новые данные о физических и тепловых свойствах марсианской почвы.

Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Праща Давида. Израильский комплекс ПРО, опозорившийся перед иранским Голиафом Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как укрыть розы на зиму простым способом
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Готовим запечённую картошку с чесночком и зеленью, вкуснее которой вы никогда не ели
Почему стиль лофт часто выбирают творческие натуры? Правила оформления
"Аль-Хиляль" может расторгнуть контракт с Неймаром
Яркие акценты на ресницах: как правильно использовать цветную тушь?
Извержение вулкана Хунга-Тонга уменьшило количество CO₂ в атмосфере
Мандат на перемены: Илон Маск празднует победу Трампа
Доллар достиг самого крупного однодневного прироста с 2016 года
Защита растений с помощью муки, как избавиться от сциарид и тли
В Мексике нашли следы жизни могущественного мезоамериканского народа
Туристка из России рассказала о том, как американцы воспринимают иммигрантов из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.