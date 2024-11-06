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Как сделать запечённую курочку в духовке более сочной

1:30
Еда

Для того чтобы запечённая курица получилась сочной и ароматной, необходимо соблюдать несколько правил.

Как сделать запечённую курочку в духовке более сочной
Фото: flickr.com by Tom Ipri, CC BY-SA 2.0
  1. Положить под кожу грудки кусочки сливочного масла со специями. Это поможет сохранить мясо сочным и добавит ему аромата.
  2. Замариновать тушку в рассоле с травами и специями. Маринование делает мясо более мягким и придаёт ему дополнительный вкус. Время маринования должно составлять около 6-8 часов.
  3. Использовать керамические или чугунные противни для запекания. Они хорошо сохраняют тепло и равномерно распределяют его, что способствует равномерному приготовлению курицы.
  4. Следить за температурным режимом. Рекомендуется готовить курицу при температуре 150-160 градусов до мягкости, затем увеличить температуру до 220-230 градусов для образования хрустящей корочки.
  5. Использовать дополнительные ингредиенты для гарнира. Например, можно выложить на противень картофель или нафаршировать тушку гречкой, рисом или булгуром. Также можно добавить яблоки, груши или цитрусовые, которые прекрасно сочетаются с курицей и добавят блюду изысканности.
  6. Выбрать подходящие специи и пряности. Чеснок, розмарин, тимьян, орегано, кориандр, паприка и куркума хорошо подойдут для курицы и подчеркнут её вкус.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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