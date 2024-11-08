Как приготовить салат с языком и гранатом для праздничного стола

Салат с языком, свеклой и гранатом — это яркое и сытное блюдо с насыщенным вкусом, идеальное для праздничного стола. Сочетание свеклы, орехов и гранатовых зёрен придаёт ему особенную пикантность.
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Ингредиенты:
Язык свиной или говяжий — 1 шт.
Свекла — 1 шт.
Картофель — 2-3 шт.
Лук — 0,5 шт.
Гранат — 1 шт.
Грецкие орехи — 30 г
Соль, перец — по вкусу
Майонез — по вкусу
Приготовление:
Сварите картофель и свеклу или запеките их в фольге в духовке до мягкости. Язык также отварите в подсоленной воде до готовности. Очистите свеклу и натрите её на тёрке. Измельчите грецкие орехи и смешайте их со свеклой, добавьте соль и перец.
Мелко нарежьте лук и замаринуйте его: добавьте немного сахара, соли и столовую ложку винного или яблочного уксуса, помните рукой и отставьте на несколько минут. Если лук слишком острый, залейте его кипятком и промойте холодной водой перед маринованием.
Сваренный язык очистите от кожицы и нарежьте кубиками. Картофель очистите и натрите на тёрке. Очистите гранат и сложите зёрна в отдельную посуду.
Соберите салат: в центр плоской тарелки поставьте стакан и выложите вокруг него слой картофеля, слегка посолите и смажьте майонезом. На картофель уложите язык, слегка прижмите его рукой, чтобы салат держал форму, и снова смажьте майонезом.
Следующим слоем добавьте маринованный лук, затем слой свеклы с орехами, также промазанный майонезом.
Завершите салат слоем гранатовых зёрен, плотно выкладывая их поверх свеклы.
Оставьте салат в холодильнике на 1 час, чтобы он пропитался. Перед подачей аккуратно уберите стакан из центра и украсьте салат по желанию.
Такой салат с яркими цветами и насыщенным вкусом украсит ваш стол и подарит гостям кулинарное удовольствие.
Уточнения
Грана́та (нем. Granate, итал. Granata от лат. Granatus - зернистый) — боевой припас в форме пустотелого чугунного шара, снаряжённого порохом, для поражения живой силы вблизи от места его разрыва, позднее — наступательное и оборонительное оружие, предназначенный для поражения живой силы, вооружения и техники противника с помощью ручного и иного метания.