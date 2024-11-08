Как приготовить салат с языком и гранатом для праздничного стола

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Салат с языком, свеклой и гранатом — это яркое и сытное блюдо с насыщенным вкусом, идеальное для праздничного стола. Сочетание свеклы, орехов и гранатовых зёрен придаёт ему особенную пикантность.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

Язык свиной или говяжий — 1 шт.

Свекла — 1 шт.

Картофель — 2-3 шт.

Лук — 0,5 шт.

Гранат — 1 шт.

Грецкие орехи — 30 г

Соль, перец — по вкусу

Майонез — по вкусу

Приготовление:

Сварите картофель и свеклу или запеките их в фольге в духовке до мягкости. Язык также отварите в подсоленной воде до готовности.

Очистите свеклу и натрите её на тёрке. Измельчите грецкие орехи и смешайте их со свеклой, добавьте соль и перец. Мелко нарежьте лук и замаринуйте его: добавьте немного сахара, соли и столовую ложку винного или яблочного уксуса, помните рукой и отставьте на несколько минут. Если лук слишком острый, залейте его кипятком и промойте холодной водой перед маринованием. Сваренный язык очистите от кожицы и нарежьте кубиками. Картофель очистите и натрите на тёрке. Очистите гранат и сложите зёрна в отдельную посуду. Соберите салат: в центр плоской тарелки поставьте стакан и выложите вокруг него слой картофеля, слегка посолите и смажьте майонезом.

На картофель уложите язык, слегка прижмите его рукой, чтобы салат держал форму, и снова смажьте майонезом. Следующим слоем добавьте маринованный лук, затем слой свеклы с орехами, также промазанный майонезом. Завершите салат слоем гранатовых зёрен, плотно выкладывая их поверх свеклы. Оставьте салат в холодильнике на 1 час, чтобы он пропитался. Перед подачей аккуратно уберите стакан из центра и украсьте салат по желанию.

Такой салат с яркими цветами и насыщенным вкусом украсит ваш стол и подарит гостям кулинарное удовольствие.

Уточнения

Грана́та (нем. Granate, итал. Granata от лат. Granatus - зернистый) — боевой припас в форме пустотелого чугунного шара, снаряжённого порохом, для поражения живой силы вблизи от места его разрыва, позднее — наступательное и оборонительное оружие, предназначенный для поражения живой силы, вооружения и техники противника с помощью ручного и иного метания.



