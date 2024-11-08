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Как приготовить салат с языком и гранатом для праздничного стола

2:14
Еда

Салат с языком, свеклой и гранатом — это яркое и сытное блюдо с насыщенным вкусом, идеальное для праздничного стола. Сочетание свеклы, орехов и гранатовых зёрен придаёт ему особенную пикантность.

Как приготовить салат с языком и гранатом для праздничного стола
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Язык свиной или говяжий — 1 шт.
  • Свекла — 1 шт.
  • Картофель — 2-3 шт.
  • Лук — 0,5 шт.
  • Гранат — 1 шт.
  • Грецкие орехи — 30 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Майонез — по вкусу

Приготовление:

  1. Сварите картофель и свеклу или запеките их в фольге в духовке до мягкости. Язык также отварите в подсоленной воде до готовности.
    Очистите свеклу и натрите её на тёрке. Измельчите грецкие орехи и смешайте их со свеклой, добавьте соль и перец.
  2. Мелко нарежьте лук и замаринуйте его: добавьте немного сахара, соли и столовую ложку винного или яблочного уксуса, помните рукой и отставьте на несколько минут. Если лук слишком острый, залейте его кипятком и промойте холодной водой перед маринованием.
  3. Сваренный язык очистите от кожицы и нарежьте кубиками. Картофель очистите и натрите на тёрке. Очистите гранат и сложите зёрна в отдельную посуду.
  4. Соберите салат: в центр плоской тарелки поставьте стакан и выложите вокруг него слой картофеля, слегка посолите и смажьте майонезом.
    На картофель уложите язык, слегка прижмите его рукой, чтобы салат держал форму, и снова смажьте майонезом.
  5. Следующим слоем добавьте маринованный лук, затем слой свеклы с орехами, также промазанный майонезом.
  6. Завершите салат слоем гранатовых зёрен, плотно выкладывая их поверх свеклы.
  7. Оставьте салат в холодильнике на 1 час, чтобы он пропитался. Перед подачей аккуратно уберите стакан из центра и украсьте салат по желанию.

Такой салат с яркими цветами и насыщенным вкусом украсит ваш стол и подарит гостям кулинарное удовольствие.

Уточнения

Грана́та (нем. Granate, итал. Granata от лат. Granatus - зернистый) — боевой припас в форме пустотелого чугунного шара, снаряжённого порохом, для поражения живой силы вблизи от места его разрыва, позднее — наступательное и оборонительное оружие, предназначенный для поражения живой силы, вооружения и техники противника с помощью ручного и иного метания.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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