Как правильно приготовить стейк стриплойн дома: пошаговый рецепт

Стейк стриплойн или клубный стейк, — это отруб из поясничной мышцы с насыщенным говяжьим вкусом и характерной жировой прослойкой по краю. В отличие от более мягкого рибая, мясо стриплойна чуть плотнее, поскольку в нём почти нет жировых волокон. На этот раз мне удалось приобрести уже зачищенный стриплойн по отличной цене.
Ингредиенты:
Приготовление:
Нарежьте стейк толщиной 2-2,5 см. Смажьте его оливковым маслом с обеих сторон.
Разогрейте сковороду и обжарьте стейк по 3 минуты с каждой стороны, дополнительно обжарьте края, особенно жировую сторону.
Переворачивайте стейк каждую минуту, чтобы запечатать соки.
Розмарин промойте и обсушите, чеснок раздавите ножом, острый перец нарежьте.
Добавьте чеснок, розмарин, острый перец и сливочное масло в сковороду к стейку. Поливайте мясо образовавшимся масляным соусом, готовьте ещё по 1,5 минуты с каждой стороны.
Снимите стейк со сковороды и дайте ему "отдохнуть" пару минут, чтобы соки распределились равномерно. Посолите морской солью и поперчите по вкусу.
Стрипло́йн (англ. strip + loin "филейная полоса") — "премиальный" стейк, который нарезается из отруба тонкий край, состоящего из единственной мышцы.
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