Как правильно приготовить стейк стриплойн дома: пошаговый рецепт

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Стейк стриплойн или клубный стейк, — это отруб из поясничной мышцы с насыщенным говяжьим вкусом и характерной жировой прослойкой по краю. В отличие от более мягкого рибая, мясо стриплойна чуть плотнее, поскольку в нём почти нет жировых волокон. На этот раз мне удалось приобрести уже зачищенный стриплойн по отличной цене.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

Говяжий стейк — 1 шт. (400 г)

Розмарин — 1 веточка

Чеснок — 4-5 зубчиков

Острый перец — по вкусу

Морская соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Оливковое масло — 1,5 ч. л.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Нарежьте стейк толщиной 2-2,5 см. Смажьте его оливковым маслом с обеих сторон.

Разогрейте сковороду и обжарьте стейк по 3 минуты с каждой стороны, дополнительно обжарьте края, особенно жировую сторону.

Переворачивайте стейк каждую минуту, чтобы запечатать соки.

Розмарин промойте и обсушите, чеснок раздавите ножом, острый перец нарежьте.

Добавьте чеснок, розмарин, острый перец и сливочное масло в сковороду к стейку. Поливайте мясо образовавшимся масляным соусом, готовьте ещё по 1,5 минуты с каждой стороны.

Снимите стейк со сковороды и дайте ему "отдохнуть" пару минут, чтобы соки распределились равномерно. Посолите морской солью и поперчите по вкусу.

Уточнения

Стрипло́йн (англ. strip + loin "филейная полоса") — "премиальный" стейк, который нарезается из отруба тонкий край, состоящего из единственной мышцы.

