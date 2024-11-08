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Как правильно приготовить стейк стриплойн дома: пошаговый рецепт

1:37
Еда

Стейк стриплойн или клубный стейк, — это отруб из поясничной мышцы с насыщенным говяжьим вкусом и характерной жировой прослойкой по краю. В отличие от более мягкого рибая, мясо стриплойна чуть плотнее, поскольку в нём почти нет жировых волокон. На этот раз мне удалось приобрести уже зачищенный стриплойн по отличной цене.

Как правильно приготовить стейк стриплойн дома: пошаговый рецепт
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Говяжий стейк — 1 шт. (400 г)
  • Розмарин — 1 веточка
  • Чеснок — 4-5 зубчиков
  • Острый перец — по вкусу
  • Морская соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Оливковое масло — 1,5 ч. л.
  • Сливочное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Нарежьте стейк толщиной 2-2,5 см. Смажьте его оливковым маслом с обеих сторон.

Разогрейте сковороду и обжарьте стейк по 3 минуты с каждой стороны, дополнительно обжарьте края, особенно жировую сторону.

Переворачивайте стейк каждую минуту, чтобы запечатать соки.

Розмарин промойте и обсушите, чеснок раздавите ножом, острый перец нарежьте.

Добавьте чеснок, розмарин, острый перец и сливочное масло в сковороду к стейку. Поливайте мясо образовавшимся масляным соусом, готовьте ещё по 1,5 минуты с каждой стороны.

Снимите стейк со сковороды и дайте ему "отдохнуть" пару минут, чтобы соки распределились равномерно. Посолите морской солью и поперчите по вкусу.

Уточнения

Стрипло́йн (англ. strip + loin "филейная полоса") — "премиальный" стейк, который нарезается из отруба тонкий край, состоящего из единственной мышцы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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