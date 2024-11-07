Рецепт ароматной ухи из минтая для лёгкого обеда

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Минтай — доступная и полезная рыба, из которой можно приготовить удивительно вкусную уху. Даже без ярко выраженного вкуса, минтай становится основой для ароматного, лёгкого супа, который не только украсит ваш стол, но и подойдёт для тех, кто предпочитает диетическое питание.

Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс, PDM

Ингредиенты:

Минтай — 600-700 г

Морковь — 1-2 шт.

Картофель — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Приправа для ухи — 1 ст. л.

Перец горошком — 4-5 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Укроп свежий — 0.5 пучка

Вода — 2.5 литра

Соль — по вкусу

Приготовление:

Подготовьте рыбу: вымойте, удалите внутренности и плавники. Если рыба с головой, отрежьте её и проварите 20 минут, затем процедите бульон. Нарежьте лук кубиками, морковь — соломкой, а картофель — небольшими кубиками. В кипящий бульон или воду добавьте картофель и варите 15 минут. Добавьте соль, затем рыбу и нарезанные лук с морковью. Варите ещё 15 минут. Добавьте лавровый лист, перец и приправу для ухи (при желании можно добавить корень петрушки) и варите ещё 5 минут. Добавьте 1 ст. л. водки — это поможет сохранить вкус ухи и устранить запах рыбы. Водка выпарится при варке. Снимите суп с огня, добавьте свежий мелко нарезанный укроп и дайте настояться 20-25 минут.

Подавайте, посыпав зеленью. Насладитесь лёгким, ароматным и полезным блюдом!

Уточнения

Уха́ (от праслав. juxa - "похлёбка, жижа") — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трёх овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами.

