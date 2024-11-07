Рецепт ароматной ухи из минтая для лёгкого обеда

Минтай — доступная и полезная рыба, из которой можно приготовить удивительно вкусную уху. Даже без ярко выраженного вкуса, минтай становится основой для ароматного, лёгкого супа, который не только украсит ваш стол, но и подойдёт для тех, кто предпочитает диетическое питание.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте, посыпав зеленью. Насладитесь лёгким, ароматным и полезным блюдом!
Уха́ (от праслав. juxa - "похлёбка, жижа") — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трёх овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами.
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