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Рецепт ароматной ухи из минтая для лёгкого обеда

1:45
Еда

Минтай — доступная и полезная рыба, из которой можно приготовить удивительно вкусную уху. Даже без ярко выраженного вкуса, минтай становится основой для ароматного, лёгкого супа, который не только украсит ваш стол, но и подойдёт для тех, кто предпочитает диетическое питание.

Рецепт ароматной ухи из минтая для лёгкого обеда
Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс, PDM

Ингредиенты:

  • Минтай — 600-700 г
  • Морковь — 1-2 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Приправа для ухи — 1 ст. л.
  • Перец горошком — 4-5 шт.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Укроп свежий — 0.5 пучка
  • Вода — 2.5 литра
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовьте рыбу: вымойте, удалите внутренности и плавники. Если рыба с головой, отрежьте её и проварите 20 минут, затем процедите бульон.
  2. Нарежьте лук кубиками, морковь — соломкой, а картофель — небольшими кубиками.
  3. В кипящий бульон или воду добавьте картофель и варите 15 минут.
  4. Добавьте соль, затем рыбу и нарезанные лук с морковью. Варите ещё 15 минут.
  5. Добавьте лавровый лист, перец и приправу для ухи (при желании можно добавить корень петрушки) и варите ещё 5 минут.
  6. Добавьте 1 ст. л. водки — это поможет сохранить вкус ухи и устранить запах рыбы. Водка выпарится при варке.
  7. Снимите суп с огня, добавьте свежий мелко нарезанный укроп и дайте настояться 20-25 минут.

Подавайте, посыпав зеленью. Насладитесь лёгким, ароматным и полезным блюдом!

Уточнения

Уха́ (от праслав. juxa - "похлёбка, жижа") — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трёх овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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